年终总结不该成为职场“心机游戏”

年底将至，又到了写工作总结的日子。社交媒体上，围绕年终工作总结的讨论和吐槽有不少。有人表示头脑空空、毫无头绪，总是拖延到最后一刻才勉强急就章；有人直言“工作做得好，不如总结写得好”，感叹现在的总结不仅成为一种职场文字游戏，还陷入了过度形式化的“PPT颜值内卷”；也有人得心应手地掌握各种写作套路，再小的成就也能无限放大，再大的错误都能轻描淡写、一带而过……

写年终总结是为了梳理得失、展望未来。如果平日没有反思归纳的习惯，一下子要回顾一整年的林林总总，自然会有些痛苦。不过，这恰恰说明了总结的必要性，它促使人们学会从中长时段规划职业发展，审视自身的工作成效。若是真的“想到头秃”都发现自己一年到头没有成就什么，也不失为一个职业发展的危险信号：不管是由于客观还是主观原因，都至少说明目前工作出现了问题。从组织运行的角度来说，管理者也能以个人总结为参考，更加公平地进行绩效评估，及时发现员工的发展瓶颈和现实困难。

只是很多时候，年终总结早已脱离了真诚对话的本意，而成为一种颇具观者意识的“职场表演”。这几年最典型的一个表现，便是利用“职场黑话”和数字游戏夸大成就、掩饰不足。比如，新媒体运营小白会巧妙地用“订阅人数增长达150%”取代“订阅者从400人增加到1000人”，以营造一种工作进步很大的感觉；面对没有完成的KPI，有的职场老手也会打太极地用“市场已趋近饱和”应对。本该坦诚的交流充满“小心机”，“看起来好看”仿佛变得比直面现实工作得失更重要。

当年终总结成为一种浮夸的“技术活儿”，不仅不利于同事之间的良性竞争和彼此合作，还会鼓励一种“言胜于行”的风气，对真正踏实做事的人并不公平。长期来看，这样的风气很容易导致劣币驱逐良币，加速人才流失。

应当意识到，在年终总结的问题上，很多职场人士之所以选择“心机以对”，也是不得已而为之。有时年度总结与个人绩效过度绑定，一旦发挥不好，轻则年终奖减半，重则面临被“优化”的风险。一些主管不切实际地制订工作业绩标准，又听不进同事的建设性意见，于是员工只能掩藏对真矛盾、真问题的见解，转而用迎合的态度撰写并不真诚的总结。

可以说，每一个职场空间，都有一种属于自己的气场。身处其间的人，能自然感受到其到底是务实还是虚浮，并对自身行为有所影响。对于年终总结，员工的普遍态度是糊弄敷衍还是坦诚以对，更多是职场文化本身的折射。因此，用人单位还需从工作日常入手，营造积极向上、理性务实的工作氛围。

比如，年终总结关键看内容，而不是比谁的PPT更加美观精致，一些单位选择统一PPT模板、重在内容讲述的做法，就传达了明确的评估态度。此外，应该避免年终总结占据工作绩效权重过大的现象。对主管来说，员工表现如何，应该更多从日常工作实效中进行观察、客观评价，而不是等到年末单纯凭各自的总结再作判断。比起“过度美颜”的工作业绩，用人单位增强问题意识，鼓励员工畅所欲言，特别是指出工作推进过程中遇到的困难，需要怎样的统筹协调和系统性支持，显然更有利于整体的业务改进和效率提升。

年终总结不该成为“逼疯”职场人的“心机游戏”，打破隔膜，彼此坦诚以待，才能使它不被异化，更好地发挥应有作用。（任冠青）