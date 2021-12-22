长护险 为更多家庭减负担（这一年，我们获得感满满）

自从参保了长期护理保险，福建晋江的蔡锡荣老人轻松不少——今年73岁的她，孤身照顾瘫痪在床的老伴已有10余年。如今，每周两次的护理员上门服务，帮蔡锡荣卸下重担：“老伴笑容多了，我也非常满意。”

让老两口获益的，正是福建省晋江市于2020年7月在全省率先启动的“长期护理保险”试点工作。“长期护理保险”，是指以互助共济方式筹集资金，为长期失能人员的基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供服务或资金保障的社会保险。在这次的试点中，晋江参保拓面有序推进，待遇水平和服务能力不断提升，提升了人民群众的获得感和幸福感。

在晋江市梅岭街道蔡厝社区里，邻鹿养老机构的护理员林银花到达蔡裕俊老人家中，进行长期护理保险服务项目：洗浴、理发、肌肉按摩……林银花动作麻利熟练。蔡裕俊一脸笑意，老伴蔡锡荣老人心里也热乎乎的。“小林护理得很好，就像我们自己的亲人一样。”蔡锡荣说。

2021年1月，经过第三方机构专业评估，蔡裕俊被定为重度失能，参保长护险后可享受每月10次的居家护理服务。然而一开始，蔡锡荣却不想让护理员上门服务——原来，之前的护理员缺乏系统培训，专业技能不过关，态度还不认真。这次听到又有护理员要上门，蔡锡荣连连拒绝。

“阿姨，我们这些护理员都是经过专业培训的。让我试一下，如果不行，你再拒绝。”在林银花的坚持下，蔡锡荣让她进了门，这一试，蔡锡荣转变了看法：“小林既专业又认真，我非常满意！”此后，林银花每三天到蔡裕俊家为他做一个半小时以上的居家护理服务。

去年7月，晋江市正式启动长期护理保险试点工作，林银花报名参加了晋江市中医院免费开办的失能护理技能培训班，成为第一期接受正式培训和考核的长护险护理员。在晋江市中医院的骨干护士与福建省中医药大学心理教师的指导下，林银花学习了擦浴、床椅转移训练、鼻饲、关节护理、心理健康的理论知识和技能。

泉州市医疗保障局晋江分局局长黄长沙说，晋江市已经有13家护理、评估、辅具租赁的专业服务机构和近100个专职护理人员。同时，针对机构护理、社区护理和居家护理这三种长护险护理服务形式，晋江市开展了以政府委托、机构承办为特色的护理培训，要求护理员对长护险护理项目逐一学习过关才能上岗，同时安排第三方机构定期对护理员工作进行实地监督考核。

护理省心，开支更省钱——蔡锡荣家里的账本算得明白：“现在买纸尿裤，长护险能报销八成，一个月能省下224块钱。”蔡锡荣说。

据了解，晋江市按一定标准分层次向失能对象提供护理床、轮椅、制氧机等辅具和护理垫、纸尿裤等耗材共37种品规的租购补助，失能对象最高可以申请每年3600元的辅助器具补助和每月300元的耗材补助。实际补助费用中，除了由长护险资金补助报销60%外，晋江市慈善总会再补助报销20%。同时，全额减免失能人员中的低保特困群体个人负担的20%，减免部分由晋江市慈善基金一并承担。

看到晋江市首批长护险试点的成效后，安海镇后林村成为今年第一个申报试点的村。

安海镇后林村党支部书记许金铗说：“村里产业不错，慈善款余额也丰盈，何不村里统一出资参保？”由村慈善基金捐助，村集体代缴费用，就这样，村民们都保上了长护险。眼下，后林村里13位失能人员都得到了免费定期居家护理服务和辅具补助报销资金。为解决现阶段个人自愿参保积极性低的难题，在试点实践中，城乡居民创新探索出了多种筹资模式，有的由村集体财产富余部分集体代缴，有的发动慈善机构、乡贤企业捐助。“这种‘多方筹资、互助共济’的方式解决了试点初期缴费难、筹资难的问题。”黄长沙说。

参与护理工作一年多，林银花对护理对象最常说的一句话是：“慢慢来不要急，以后恢复得好了，我们还能下楼走走。”这句鼓励不只是说说而已，“我们3天才去一次，更多还是要靠自身的保养恢复。”林银花表示，自己平时也会向家属和护理对象传授日常护理知识。

璞缘养老机构的护理员陈瑞真对此也颇有心得。她负责护理的许阿婆因为中风腿脚不便，陈瑞真刚去时，许阿婆还需要2个人扶着才能挪两步。之后每次去护理，陈瑞真一边给许阿婆的双腿按摩，一边念叨着教她平时自己进行腿部按摩的方法。“现在只需要我一个人就能牵着许阿婆慢慢走了。”陈瑞真说。

据介绍，晋江长护险从护理对象的需要出发，开发出了“47个标准项目+个性化护理计划”的护理服务产品，既有规范的项目标准，又能根据每个参保人自身需求，量身订制个人护理方案。此外，目前已初步形成了“3+1+1”的待遇服务体系，即机构护理、社区护理和居家护理这3种主要护理服务形式，辅助器具服务项目这一辅助服务形式和预防失能干预项目这一补充服务形式。

《 人民日报 》（ 2021年12月22日 13 版）