助力乡村振兴 “防贫保”湖北模式谱新篇

“我因急性淋巴细胞白血病在武汉住院，防贫保政策报销了20万，给我家庭减轻了这么大的负担！”这是郧西县脱贫攻坚指挥部年度宣传专题片中的一段视频，视频中郧西县河夹镇火车岭村农户孙红（化名）感激之情溢于言表。

自从孙红得了白血病，公公也得了癌症，家中积蓄迅速耗尽，丈夫徐先生在亲戚朋友那东拼西凑借钱，家中债台高筑。核实完信息后，中国太保产险湖北分公司迅速启动”防贫保”理赔流程，最终向孙某支付了20.9万元的救助金。

从2018年开始，“防贫保”荆楚大地开始运行，在湖北地区推行过程中获得了湖北省政府，特别是扶贫办的大力支持，湖北省扶贫办和中国太保产险湖北分公司结合湖北地方特色，对“防贫保”进行了本土化调整后，形成了“防贫保”湖北模式，并在全省大力推广。“防贫保”从无到有，从星星之火的9个县市区到遍布荆楚大地燎原之势的76个县市区，截至2021年10月底，“防贫保”项目已在湖北省76个县市区落地，农村人口覆盖率达75%，累计向超过10万户受困百姓发放救助金额2.6亿元。

三年的实践也证实了“防贫保”确实为湖北脱贫攻坚全面胜利作出了积极工作，是防止返贫、巩固脱贫成果的有力保障。这三年，湖北“防贫保”作为全国太保系统红色党建品牌，收获了很多赞誉：

2019年10月，中国太保凭借在防贫领域先行先试所取得的显著成效，获得全国扶贫领域的最高奖项——“2019年全国脱贫攻坚奖组织创新奖”。2020年初，“防贫保”又荣获“全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例，为全球减贫治理输出中国经验。

2020年9月，中国太保产险湖北分公司在2019年度省直单位脱贫攻坚工作考评中，获得湖北省扶贫攻坚领导小组的充分肯定，综合评价等次为“好”，为最高评价等次。

2021年2月，中国太保产险因脱贫攻坚工作成效突出，再次荣获国务院颁发的全国扶贫领域最高荣誉“全国脱贫攻坚先进集体”。

2021年3月，中国太保产险湖北分公司蝉联湖北省人民政府授予的“2020年度金融支持湖北经济发展突出贡献单位”荣誉称号。

2021年4月，中国太保产险湖北分公司党委书记、总经理周厚钬荣获“湖北省脱贫攻坚先进个人”称号。

不仅仅是荣誉，“防贫保”收获的更多的是政府的认可和群众的称赞！

百姓口碑。中国太保产险湖北分公司陆续收到村基层组织、贫困边缘户送来的感谢信和锦旗。“怀爱民之心，办利民之事”、“扶危济困，保险大爱”，每一封感人的信件，每一句真情的话语，饱含群众对党和政府的感激之情，更是对工作的极大肯定。

政府支持。湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部于2020年4月3日印发《关于克服疫情影响决战决胜脱贫攻坚的若干政策措施》，《措施》第14条特别强调要做好“防贫保”推广，有效发挥保险防贫作用。省扶贫攻坚领导小组2020年4月21日印发《关于建立防止返贫的监测和帮扶机制的实施意见》(鄂扶组发[2020]13号)，意见中第四部分第六点提出“强化防贫保障措施。聚焦因病、因灾致贫返贫和产业扶贫、就业扶贫等方面，开发设计“防贫保”系列保险产品。

监管认可。“防贫保”还得到省银保监部门高度肯定，政府部门高度认可并主动推广。通城县成立减贫防贫服务中心、兴山县成立防贫救助服务中心、孝昌县在金融服务中心设立防贫保险服务窗口、黄梅县在行政服务中心设立联合办公窗口。

学界肯定。中国太平洋保险防贫减贫(武汉)研究院成立，为保险防贫搭建理论与实践平台。中南财经政法大学专家教授及保险学会相关专家学者高度关注“防贫保”产品，肯定了“防贫保”将保险服务融入现有脱贫及防贫服务中的重大意义，强调这一产品将保险的服务功能得到了最大的彰显。

踏上乡村振兴战略的新征程，中国太保产险湖北分公司将持续践行担当使命，履行企业社会责任，围绕把湖北“建成支点，走在前列，谱写新篇”的目标定位，推动太保服务金融助力乡村振兴的新篇章。