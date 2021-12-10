国家医保局启动新冠病毒核酸检测第三轮全国联调 单人单检降至40元

人民网北京12月10日电 （记者乔业琼）据国家医保局网站消息，为将检测筛查的支出控制在可承受水平，争取在疫情防控和经济发展、社会生活之间保持平衡，2021年11月中旬，国家医保局启动第三轮全国联调，指导各地进一步降低公立医院新冠病毒核酸检测的价格和费用。

据悉，新冠肺炎疫情发生以来，各地从统筹疫情防控和社会经济发展两个大局出发，持续开展新冠病毒核酸检测试剂盒集中采购，不断优化公立医疗机构检测服务价格，经过多轮调整，全国核酸检测价格在2021年9月中旬已降至单人单检每人份60元以下，多人混检每人份15-20元。12月10日，北京市正式下调公立医院新冠病毒核酸检测价格，单人单检价格降至每人份35元，混检价格降至每人份8元，自12月11日起生效，该价格是第三轮全国联调的新低。

截至目前，共有30个省份先后将单人单检价格降至每人份40元以下（含40元），混检价格降至每人份10元以下（含10元）。按要求，各地将在12月15日前完成降价。

为有效降低群众负担，国家医保局鼓励各地在有条件的情况下应用多人混检，并按实际检测服务收费。同时将加强检查，防止“服务按多人混检进行、收费套用单人单检价格”等问题。