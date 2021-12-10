这列“火车医院”为1200名白内障患者送去光明

近日，湖北省广水市西火车站迎来了一座“火车医院”。据了解，走上这辆身披彩虹图案特殊列车的“乘客”，是来自该市17个偏远乡镇的白内障患者，迎接他们的是来自天津医科大学眼科医院和广水第二人民医院的医护团队。

这列“工银光明行-健康快车”火车医院由中国工商银行捐资，在2021年10月至12月期间，天津、湖北两地的医疗人员将通力合作，免费为当地1200名白内障患者实施复明手术。

火车医院停靠在湖北广水西火车站。受访者供图

工行相关负责人介绍，自2008年起，通过“工银光明行”火车医院项目累计捐赠达2940万元，工行先后在贵州、内蒙古、云南、河南、山西、吉林、甘肃、四川、湖北等9省开展治疗活动，为近1.3万名白内障患者免费实施了复明手术，帮助他们恢复视力、重见光明。同时，为建立长效公益机制，工行还先后在内蒙古呼和浩特、云南楚雄、四川巴中、吉林四平捐建了四座眼科中心，长期对当地医生进行眼科教学和手术培训，已捐赠眼科医疗设备达525万元、培训眼科医生超千人。此外，工行还开通网银等捐款通道，面向社会募集善款，截至2021年11月底，已累计收到捐款180余万元，全部用于患者治疗，也使得更多人投入到这些这项公益事业。

医生在车厢探视已完成复明手术的老年白内障患者。受访者供图

该负责人提出，多年来，通过持续支持“工银光明行”火车医院项目，工商银行大力弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，促进增强老年人的健康服务和社会保障，提升老年人的获得感、幸福感、安全感。