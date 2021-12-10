内蒙古满洲里织密防疫心理援助服务

28名专业心理医师、106名心理咨询师，内蒙古自治区满洲里市在出现新冠肺炎疫情反复后，迅速搭建起自治区级、市级、本地三级心理援助体系，帮助隔离人员、社区居民、一线工作者缓解消极情绪，释放心理压力。

截至12月9日14时，满洲里市累计报告新冠肺炎确诊病例498例。自11月27日报告本轮疫情首例确诊病例以来，满洲里市几乎每日新增几十例确诊病例，确诊病例数量不断攀升。

“受疫情影响，大家难免会出现焦虑、恐慌的情绪，甚至发生一些危机事件。”内蒙古呼伦贝尔市第三人民医院心理危机干预中心主任郭秀华说，心理疏导对打赢疫情防控攻坚战起着不可估量的作用，大家保持积极、稳定、乐观的情绪，对保证各项疫情防控措施及医疗救治工作顺利开展至关重要。

满洲里实施封控区“足不出户”、管控区“足不出小区”的疫情防控要求，现有414个小区、176个平房区已全部管控，其中封控119个小区45595户95362人。

如何稳定近10万名封控居民、上万名隔离人员、数千名一线工作者的情绪，成为一次现实大考，内蒙古通过一张海报密织疫情下的心理援助服务。

“这张海报背后有强大的支持团队。”内蒙古第三医院临床心理中心心理危机干预科主任赵鹏程介绍，为市民提供心理援助的海报上印有3个二维码和1个热线电话。其中，一个二维码能帮群众联系到专家团队，一对一进行缓解情绪、解答困惑、梳理问题；第二个二维码提供了3种自助减压放松方法；如果有人想评估自己的心理状态，可以用手机扫第三个二维码进行测试，后台会对作答情况进行分析，并对风险高者给予反馈。

郭秀华每天早上的第一件事，就是和自己负责的隔离人员在工作群里进行沟通，把心理危机干预筛查量表发到群里，对隔离人员和疫情防控人员进行心理筛查，及时发现隐患，将心理危机事件控制在萌芽状态，并且发送一些心理专业减压的技术和音频。

郭秀华介绍，据不完全统计，2%到5%的隔离人员存在高风险的情况，一旦发现，心理医生会立即打电话回访，必要时会赶赴隔离点，现场及时进行心理危机干预；同时会和各个隔离点负责人及医务组联络，加强出现心理危机人员的安全看护，确保隔离人员及疫情防控工作者的安全。

孩子年幼还在哺乳期、家里老人刚做完手术、患者不理解不配合……郭秀华细数着一线防疫工作者遇到的各种难题。她说，一线工作人员的压力不只来自高负荷的工作，还来自家庭等诸多因素。针对一线工作者，心理医师通过微信问询、视频连线、热线电话等方式，为有需要的人员提供应激压力疏解、负面情绪缓解等服务。

数量有限的专业心理医生难以支撑起这场心理援助战，呼伦贝尔市各级团组织联合各方力量，组建17支心理咨询志愿服务队，招募106名心理咨询师，并公布了10多名心理咨询师的个人手机号，向大众提供24小时的心理咨询服务。

自从公布了自己的手机号后，呼伦贝尔市心理咨询师协会会长于承军每天都能接到十几通电话，每当在家时他都会把手机充上电，担心万一手机没电，急需心理咨询的人打不通电话。

“我现在特别焦虑，昨天只睡了1个小时，我好疲惫。”12月7日，于承军接到一通电话后，明显感觉到咨询者王霞（化名）的心理状态很不好。详细询问后，于承军了解到王霞之前患有焦虑症，疫情发生以来，王霞时常失眠、厌食、焦躁不安。通过1个多小时的心理疏导，于承军让王霞倾诉自己的经历，他不断挖掘王霞身上的优点，引导王霞积极面对生活。

截至目前，呼伦贝尔市级的3支心理志愿服务队累计提供线上防疫心理咨询服务1500余次，心理咨询服务时长144小时；满洲里市组建的1支心理志愿服务队累计提供线上防疫心理咨询服务1000次，心理咨询服务时长84小时。（记者 石佳）