河北：以优质服务单位创建为抓手 着力提升全省出生医学证明管理水平

河北省卫生健康委高度重视出生医学证明管理工作，将其作为妇幼健康工作重要内容，列入到防范妇幼健康领域重大风险，在做好业务培训、质量控制等工作基础上，于今年8月印发《关于开展出生医学证明管理优质服务单位创建活动的通知》，在全省范围内开展优质服务单位创建工作。河北省市、县两级卫生健康行政部门高度重视，各签发机构踊跃参与。

据介绍，各地对照创建标准，从组织领导、制度建设、证件管理、信息安全、质量控制等方面对现有工作进行查漏补缺、不断完善，通过创建活动，多数机构硬件设施得到改善，制度建设得到加强，服务质量显著提升，群众满意度逐步提高。河北省卫生健康委在对各市申报的46家签发机构进行综合评审后，确定了12家机构为首批出生医学证明管理优质服务单位，并向社会公布。

河北省卫生健康委相关负责人介绍，首批出生医学证明管理优质服务单位的确定，旨在通过示范引领，持之以恒抓好出生医学证明管理工作，带动本地区出生医学证明管理工作高标准、规范化开展，持续提升出生医学证明管理水平，提升妇幼健康工作社会形象，推动全省妇幼妇幼健康管理工作再上新台阶。