70.3%受访中小学生家长确认育儿要“健康第一”

“双减”政策的出台，让中小学生有了更多自由时间。有多少家长会更加重视孩子的校外体育运动？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1165名中小学生家长进行的一项调查显示，72.8%的受访家长感到周围家长们对每天校外一小时体育活动是重视的，但27.2%的受访家长感到不够重视。实践好校外体育活动，70.3%的受访家长认为要树立“健康第一”的育儿理念。

72.8%受访家长感到周围家长重视每天校外一小时体育活动

北京市民李萍（化名）的儿子读小学五年级，这学期开始坚持每天放学后运动一小时。她感到周围的孩子很多不能保证每天一小时的体育活动，“现在放学时间段可以自行选择，因为双休日不能补课了，一些家长就会早点接孩子放学，安排孩子去补课”。她谈到，有的家长对校外体育活动特别重视，有的则不够重视，后者更多一些。

马钰娇（化名）生活在湖北荆州，儿子已经初三了，并没有实践每天一小时校外体育活动。马钰娇表示没有时间，孩子只能在周末和同学约打篮球。对于中考的体育科目，她认为靠学校老师带着练习就足够应对考试了，“等临近中考前突击一下”。

目前在深圳工作的谢丽（化名），女儿读初二。因为老师对运动有要求，中考也要考体育科目，谢丽从本学期开始每天坚持让孩子进行半小时体育运动。但是她感到，周围的家长对体育活动不是很重视，都尽全力抓孩子学习。谢丽表示，她家算是实践得还不错的，周围很少有能保障这一个小时体育运动的，“我鼓励女儿到点就去活动，周末有时间也会带她出去玩儿”。

河北唐山某公立中学教师陈放（化名）分析，成绩的进退是立竿见影的，家长们会觉得学习是当务之急，体育运动以后有的是时间。这种观念就使得许多家长对校外一小时体育活动不够重视。其实每天锻炼对孩子们的健康影响是潜移默化的，时间长了就会显现出来。

数据显示，72.8%的受访家长感到周围家长们对这校外一小时体育活动是重视的。但也有27.2%的受访家长感到不够重视。

70.3%受访家长认为要树立“健康第一”的育儿理念

“我们作为家长，肯定希望小孩能够健康成长。但现在升学压力真的很大，在锻炼和学习之间，不少家长在眼下还是得以学业为重，在学有余力的情况下，再让孩子去锻炼。”谢丽说，家长要“矫正”自己的观念，不要认为锻炼就是浪费学习时间，劳逸结合可能会使学习效率更高。“家长如果工作不忙，还应该陪伴孩子一起锻炼，不仅增加小孩兴致，更容易坚持，对家长自己身体也有好处”。

李萍认为，家长应该积极配合学校工作，利用好学校平台，加强对孩子的体育教育，注重孩子德智体美劳全面发展。一部分家长工作繁忙，这些孩子放学后可以留在学校，参加“课后一小时”，“‘课后一小时’有很多活动可供选择，其中就包括体育锻炼类”。

北京师范大学体育与运动学院教授、博士生导师毛振明表示，家长首先要重视体育运动，不要觉得带来了负担。应该和孩子共同学习、锻炼，“如果不清楚如何运动，家长也应该积极找各种视频资源，主动去学习如何科学锻炼，跟孩子一同运动。对于教学改革和学校的体育工作，家长应该给予理解和支持”。

家长应该怎么做？70.3%的受访家长认为要树立“健康第一”的育儿理念，重视体育活动，66.2%的受访家长表示要参与到孩子校外体育运动中去，鼓励陪伴，65.5%的受访家长决心不额外增加课业负担，让孩子开心运动，32.4%的受访家长认为要摒弃锻炼是浪费学习时间的错误观念。

受访中小学生家长中，孩子读小学1-3年级的占40.6%，读小学4-6年级的占43.2%，读初中的占11.3%，读高中的占4.9%。（记者 杜园春 姚奕鹏）