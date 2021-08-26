秋季开学 97.1%受访家长关注学校防疫措施是否到位

69.9%受访家长希望严格控制校外人员出入

暑假所剩无几，各类学校都在全力做好开学准备工作。既要保证秋季学期教学进度，更要保证广大师生的健康安全。对于学校的防疫工作，家长关注哪些问题？

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)，对1538名学生家长进行的一项调查显示，97.1%的受访家长关注学校防疫措施是否安全到位。对于学校做好开学防疫保障，69.9%的受访家长建议严格控制校外人员出入，67.7%的受访家长认为要严格落实每日健康检测。

受访家长中，孩子读小学的占36.4%，读初中的占25.2%，读高中的占17.2%，读大学的占21.2%。

此次秋季开学，58.1%受访家长表示心里更有底了

调查中，97.1%的受访家长关注学校的防护措施是否安全到位，其中52.3%的受访家长非常关注。

北京市海淀区某小学家长程杉，孩子开学三年级了。最近她每天起床第一件事，就是给孩子量体温，在班级微信群接龙填表。8月16日，班主任发了一则通知：“按照北京市疫情防控要求和北京市秋季开学返校要求，所有学生及家庭成员都要做好开学前14天的健康监测。”

看到这则通知，所有家长马上开始接龙填表。个别家长忘了填，老师会在群里一一点名，还会打电话提醒。“被点了名的家长都挺不好意思的，觉得影响了整个班的进度。为了顺利完成开学前的准备工作，大家都把健康监测当作最重要的事”。

北京某事业单位员工李云(化名)的孩子即将上初中。从7月15日开始，老师每天都会在班级群里发接龙，让大家报告孩子当天的体温情况，自己及同住家人是否离京。

她感到，班主任非常辛苦，从7月中旬到现在，每天早上7点多都会发群，到了中午如果有哪个家长没接龙，还会单独提醒这个家长，“感觉老师围绕着新冠肺炎疫情防控工作，一直在准备。防疫工作关系到孩子返校的安全程度，家长也都非常理解和配合老师”。

对于学生返校， 75.6%的受访家长关心学校监督管理措施是否到位，73.6%的受访家长会关注食堂等公共场所消杀、防疫举措。

李云觉得，学校的防护措施还是很到位的。孩子9月要上初一，前段时间打了疫苗接种的第一针，打疫苗的工作是学校组织的。她觉得学校在防护方面做得特别严密。比如说，在打疫苗前几天出过京，包括家人出过京，就必须要提供北京48小时内核酸检测阴性的证明。她还注意到，等候打疫苗时，每个人的位置都隔得很远。“你能看出学校真的付出了很多努力，把风险降到最小”。

天津某高校辅导员俞龙表示，今年秋季开学，他所在的高校围绕防疫作了完备的安排。首先是通过辅导员、班主任，把返校要求准确通知到每个学生。其次，学生返校还是按照申请制，由学生自主填报返校申请，上传48小时内的核酸检测报告及健康码等信息，由辅导员和学院领导层层审批。学生进校时还会有由辅导员组成的工作小组，进行测温、消杀、查验等多重进校检查。

66.0%的受访家长关心学生能否自觉做到自我防护，62.4%的受访家长在意有无经过专业培训的防疫人员，50.2%的受访家长觉得防疫物资保障到位比较重要，41.9%的受访家长关注是否建立有效应急预案。

与2020年秋季开学相比，俞龙感觉心态更踏实了一些。他回想起去年开学，形势比现在严峻，同学们也感到有些不知所措。“现在大家的重视程度普遍提高了，我们的工作也更好开展”。

辅导员梁晶晶也感到，不那么慌张了，经验丰富了，很多工作做起来更顺利更熟悉。但她也明显感到，今年秋季开学比之前要严格，例如学校会统一梳理出不可返校的名单给各学院，进行相应工作安排，工作也更加细致。

此次秋季开学与去年相比，58.1%的受访家长表示，心态感受上更有底了。仅19.7%的受访家长会更不放心。22.2%的受访家长表示没什么变化。

69.9%的受访家长建议严格控制校外人员出入

对于学校做好秋季开学防疫保障，69.9%的受访家长建议严格控制校外人员出入，67.7%的受访家长认为要严格落实每日健康检测，67.6%的受访家长希望严格把控食堂食品安全。

北京一年级学生家长王均均感觉，孩子还很小，要靠他自己去防护，可能不太现实，需要学校和老师的监督和管理。“对于孩子来说，最需要的可能就是老师的明确要求”。从学校制度层面，建立应急预案很重要。除了学校，还有校外机构，防疫保障是否完备，都是需要关注的地方。

对于秋季返校，李云最关注学生能不能自觉做到自我防护。刚开始孩子是很注意的，“但我感觉人的心态有点像橡皮筋儿，绷的时间长了，就会有点儿疲劳，防护就不是特别到位”，她希望，学校的监督管理措施比家里更加严格。

俞龙关心学生在返校途中能否做到严格的自我防护。因为在学校里的防疫体系相对来说比较完善。但在返校途中，你很难确保每个学生都能做到严格自我防护，也就增加了一些隐患。

调查中，61.0%的受访家长建议保持合理课桌间距，注意室内通风，53.8%的受访家长认为要采用封闭管理等严格措施，52.0%的受访家长建议每日进行无死角专业消杀。

俞龙觉得，防疫常态化下的开学，学生最需要的可能是心理上的安抚，因为情绪的冲击，加上种种不便，很大程度上会增加学生开学的焦虑。我们在关注学生防疫措施是否到位的同时，也需要时刻关心学生的心理健康状态。

在李云看来，最需要让孩子知道的，是怎么保持一个好的心态。在做好疫情防控的同时，正常地开展学习、生活。对于做好秋季开学防疫保障，最重要的，是把一些已有的措施严格落实到位，“这毕竟是我们经过无数次战‘疫’得到的宝贵经验，只要把这些做好，就不会有什么大问题”。

调查中，45.6%的受访家长认为学校要建立有效应急预案，35.7%的受访家长期待配备经过专业培训的校医。