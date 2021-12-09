有了这个新技术，胃癌检测告别胃镜、钡餐

胃镜和钡餐是目前检测胃癌最常用的两种方法。相对于这两种方法，DNA甲基化检测方法的一大特点就是无创，既不用“插管”，也不用“拍片”，并且其最大的优势还在于，可以一次性完成多个癌种的筛查，大大提高了筛查效率。

胃癌由于早期不容易被发现，导致死亡率较高。定期进行筛查，及早发现及早治疗，是对付胃癌的最佳思路。然而，胃镜筛查对很多人来说是“受罪”的体检项目，目前应用的血清肿瘤标志物（如癌胚抗原）灵敏度又很低，这些问题该怎么解决？

“DNA甲基化测癌”或将成为一个新的解决方案。北京大学生物医学前沿创新中心、北京未来基因诊断高精尖创新中心汤富酬、文路团队与北京大学第三医院普外科付卫团队合作，通过对血浆游离DNA中癌症甲基化标志物进行测序分析，实现了胃癌早期无创检测及胃癌、结直肠癌和肝癌无创早期鉴别检测。该成果近期发表在国际学术刊物《临床化学》杂志上。

胃癌甲基化标志物特异性接近100%

作为文章通讯作者之一，文路副研究员向科技日报记者介绍，2015年，科研人员基于人类基因组中CpG短串联序列的分布特征，研发了一种新技术MCTA-Seq，采用单条靶向引物捕获近9000个CpG短串联序列的甲基化信息，并将该技术用于肝细胞癌无创检测；2019年，科研人员又将该技术应用于结直肠癌早期无创检测；在2021年发表的论文当中，科研人员将该技术进一步应用于胃癌早期无创检测和三种消化道癌症的无创鉴别检测。

在此研究中，科研人员识别出了一组区分胃癌与正常胃黏膜的甲基化标志物，以及另一组区分胃癌、结直肠癌和肝癌的甲基化标志物。利用这些标志物，科研人员建立了检测与鉴别以上3个癌种的分类器。该分类器检测胃癌、结直肠癌和肝癌的灵敏度分别为56%、78%和85%，鉴别3个癌种的准确度分别为94%、80%和68%，特异性接近100%。

“但从目前的样本量和实验结果出发，这项技术离临床应用还有大概5年的距离。”文路解释，“全球范围有许多同行都在这个方向上进行探索，以英美的一项研究为例，目前他们得到的检测效果和我们差不多。但我们的目标在于找到最合适的标志物，用更简单的方法和更低廉的成本得到同样水平的结果。”

DNA甲基化检测方法最大优势是无创

胃镜和钡餐是目前检测胃癌最常用的两种方法。前者需要患者接受麻醉，并将导光管插入患者胃中；后者需要患者服用硫酸钡乳液，并接受X射线照射。相对这两种方法，DNA甲基化检测方法的一大特点就是无创，既不用“插管”，也不用“拍片”。不过，新方法的最大优势还在于，它可以一次性完成多个癌种的筛查，大大提高了筛查效率。在未来的临床应用中，患者可以先通过DNA甲基化方法筛查出可能患有的癌种，再通过该癌种对应的专门诊断方法进行确认。

“MCTA-Seq用于无创肿瘤早筛的前景是很广阔的。”文路评价说，“我们这次研究只涵盖3个消化道癌种，但是MCTA-Seq技术具有筛选与检测不同癌种的甲基化标志物的能力，以肺癌为首的发病率前十的癌症，乃至几十个癌种，将来都有可能覆盖到。此外，DNA甲基化检测方法还可以和其他检测方法结合，增加灵敏度和准确性，降低假阳性率。这些都是技术的未来发展方向。”（孙明源）