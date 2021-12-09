精心做好重特大疾病医疗保障（人民时评）

健康是人的全面发展的基础，关系千家万户的幸福，关系全民素质和民族未来。做好重特大疾病医疗救助保障，是进一步减轻困难群众和大病患者医疗费用负担、防范因病致贫返贫、筑牢民生保障底线的重要举措。

党的十八大以来，通过完善城乡统一的居民医保和大病保险制度，统筹城乡医疗救助制度，健全门诊共济保障机制，实施药品集中带量采购、开展医保目录准入谈判等，群众就医费用负担持续降低，参保群众基本医疗保障需求得到较好满足，政策范围内住院费用报销比例超过70%。通过基本医保、大病保险、医疗救助三重制度的衔接保障，收入较低人群的大病保障需求也得到了较好满足。《2020年全国医疗保障事业发展统计公报》显示，2020年全国农村建档立卡贫困人口参保率稳定在99.9%以上。2018年以来，各项医保扶贫政策累计惠及贫困人口就医5.3亿人次，助力近1000万户因病致贫家庭精准脱贫。2020年，全国医疗救助基金支出546.84亿元，资助参加基本医疗保险9984万人，实施门诊和住院救助8404万人次。

前不久，国务院办公厅印发《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》，聚焦减轻重大疾病患者医疗费用负担，着眼于统一规范制度，健全相应保障机制，对增强医疗保障制度托底性功能作出安排部署。《意见》提出一系列务实举措，有利于精准保障易返贫致贫人口和稳定脱贫人口需求，强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度互补衔接综合保障，健全防止因病返贫致贫长效机制，进一步减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担。

此次出台的《意见》，对救助对象范围、救助费用保障范围、起付标准和救助比例等进行了细化、明确。资助困难群众参保，鼓励社会力量参与大病慈善、救助项目，支持商业保险，优化管理服务降低医疗成本……通过这些综合措施并建立长效机制，能够为患大病的困难群众筑起一道牢固的兜底线，托起大病困难群众的希望。

健全重特大疾病医疗保险和救助制度，对患大病易返贫致贫人群进行监测、分类救助，确保风险早发现、早预警、早干预，有助于更进一步提高困难群众重特大疾病兜底保障水平，铺设全链条安全网。对符合条件的救助对象，《意见》提出，经三重制度保障后政策范围内个人负担仍然较重的，给予倾斜救助。综合施策、将保障网越织越密，将更好造福困难群众、大病患者。相关举措，体现着人民至上的价值理念。

防范困难群众因大病致贫返贫，维护好其健康，是一项兜底性民生保障工程。切实织密扎牢民生兜底保障安全网，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，促进社会公平正义，促进人的全面发展，我们就能朝着共同富裕目标扎实迈进。

《 人民日报 》（ 2021年12月09日 05 版）