曼秀雷敦一款男士润唇膏不合格 被罚49.57万元

人民网北京12月8日电 （记者孙红丽）据中山市市场监管局官网消息，近日，中山市市场监管局发布行政处罚案件信息显示，曼秀雷敦（中国）药业有限公司旗下的一款男士润唇膏因产品抽检不合格，没收违法所得495711.2元。

信息显示，曼秀雷敦（中国）药业有限公司生产的男士润唇膏SPF15-冰凉型（批号：J02340，生产日期：2019年7月10日）经抽检水杨酸乙基己酯检验结果为5.13%，经复检检测结果为5.22%，不符合《化妆品安全技术规范》（2015年版）的要求，被判定为不合格。

据了解，水杨酸乙基己酯为化妆品中限用防晒剂，《化妆品安全技术规范》（2015年版）规定其在化妆品中最大允许使用浓度为5%，超过5%可能会对皮肤造成伤害。

根据《化妆品卫生监督条例》（2019年3月2日修订）第二十七条，中山市市场监管局对曼秀雷敦（中国）药业有限公司作出行政处罚。具体处罚内容包括没收男士润唇膏SPE15-冰凉型（批号：J02340，生产日期：2019年7月10日）1427支；没收违法所得495711.2元。

记者注意到，该信息还显示，对于该处罚，曼秀雷敦（中国）药业有限公司截至2021年12月2日尚未履行完毕。