人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育　人民投诉
人民网>>健康·生活

美专家担忧：美国今冬新冠病例将激增 死亡人数或达200万

2021年11月20日08:57 来源：海外网

　　据《国会山报》18日报道，美国医学专家认为，今年冬天美国的新冠肺炎病例将会激增，目前已经开始出现苗头。

　　美国疾控中心的数据显示，美国平均每天的新增病例已超过8.5万例，比一周前增加了14%。欧洲疫情反弹也引起了美国的担忧，一些医生和研究人员预测，美国也会出现同样令人不安的病例激增情况。贝勒医学院的国家热带医学院院长彼得·霍特兹说：“我一直预测冬季会再次出现非常糟糕的疫情浪潮，看起来已经开始发生了。因为有太多人没有接种疫苗，以及没有完全接种疫苗。”目前仅有58.9%的美国人完全接种了疫苗。

　　“人们仍然可能感染新冠，出现突破性感染也是可能的。”约翰斯·霍普金斯大学的科学家胡柏丽·利马耶表示，如果人们接种了疫苗，那么住院或感染严重感染的可能性就会大大降低。

　　根据美国华盛顿大学健康计量和评估研究所(IHME)预计，到2022年3月，美国新冠肺炎累计死亡人数将达86.3万人。最坏的情况下，会有将近200万人死于新冠肺炎。根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2021年11月19日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例48371075例，累计死亡病例788865例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例122229例，新增死亡病例1331例。(海外网 张敏)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn