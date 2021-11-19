前几天，我身边一些大人童心未泯，和幼儿园的小孩子们做游戏。大人们语言风趣，神态可笑，动作笨拙。其中一个孩子说：“原来大人也可以很有趣。”这些小孩子还没有背负学业之重，天真烂漫，快乐有趣，令人羡慕；大人们难得有乐趣，却换来孩子的不解，令人感慨。

活在当下，社会竞争激烈，不仅大人难有心情酿造乐趣，成长中的学生似乎也有同样的烦恼。几年前看过一篇报道，某大学自主招生考试语文试卷有一道题：用“北大、清华、高考、状元”四个词，编一段150字的笑话。一名考生说：“看到这个题目，掀桌子的心都有了。”我想，这名考生之所以这样说，大概也是因为生活中缺少乐趣。可是，这能怪谁呢？在题海中作战，被重重压力所包围的学生们，实在难有心情去酿造乐趣。

乐趣能调和生活，减轻压力，消解负能量。大人们要善于酿造乐趣，用心呵护小孩子的乐趣。在家庭，家长要培养小孩子的乐趣——不该随意扼杀他们的乐趣。在学校，老师也不妨多创设情景，创新形式，培育学生的爱好，在他们的心里埋下乐趣的种子。（宋维宙）