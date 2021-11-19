治理网络炫富需要平台持之以恒

今年上半年，国家网信办、文化和旅游部等部署整治网络炫富拜金突出问题，要求各平台防止炫富拜金、奢靡享乐等现象对未成年人形成不良导向。11月18日，小红书公布最近半年打击炫富专项治理进展：处理炫富类违规笔记8484篇，处罚账号240个，其中下架6895篇、封禁158个账号；针对炫富识别的算法模型再次升级，通过AI算法识别炫富的召回能力和准确性大幅提升。

网络炫富污染了网络空间生态，传递了拜金主义等不健康价值观念，特别是对作为网民主体的未成年人将产生重大负面影响。随着互联网全面融入生活，越来越多的人习惯通过互联网展现自我、表达自我，但网络炫富与人们追求和表达美好生活需要是截然不同的。网络炫富不是有利于激发人们积极健康向上的生活追求，激发人民为美好生活而努力拼搏奋斗，而是迎合了一些人的低俗需求，引导一些人嫌贫爱富、贪图安逸享乐甚至想不劳而获，其危害是显而易见的。

打击网络炫富已成为社会共识。互联网自身的开放性、内容生产的多主体化，使平台和监管部门无法每时每刻严格规范每个人的一言一行，关键是要引导人们树立正确的价值观念，不断提高主动抵制不良内容的自觉性。而一些不法者紧盯炫富的“流量密码”，为了谋取不法利益，往往善于伪装、打“擦边球”，善于变换马甲“打一枪换一个地方”。对此，需要建立、完善相关制度机制，形成有效监督与打击合力。平台尤其要在提升内容生态治理能力上下功夫，让打击炫富常态化。

良好的社区生态和氛围是平台生存的基石。各类炫富内容污染社区生态，导致“劣币驱逐良币”，招致用户反感，与平台的核心价值理念背道而驰。就此而论，用户与平台对健康的、真正展现人们美好生活的内容需求是根本一致的，这也为推进共建共治共享良好社区生态奠定了坚实基础。

据报道，今年上半年，小红书推出社区公约，倡导真诚分享、友好互动，明确抵制炫富分享行为，明确判定炫富行为重要标准，以鲜明态度大力引导、规范用户行为，指导社区运营活动。多名博主随后响应公约号召，发起“真诚分享，抵制炫富”话题，呼吁“每个人都能正视自己在互联网平台上的影响力，尤其是在网络用户越来越低龄化的今天，分享也更应该激发大家对美好生活的向往”。平台和博主间的良性呼应互动，也是共同构建良好社区生态的重要一环。

治理网络炫富需要持之以恒，同样需要对违规内容保持“零容忍”，并结合专项打击、重点打击行动，健全完善社区内容展示、推荐等算法机制。从专项打击到定期发布治理报告，从平台与博主良性互动到优化改进算法机制，一系列举措显示平台日益充分意识到治理网络炫富的主体责任，并逐步将责任转化为行动，落实到平台日常运行管理之中。

网络空间的多元芜杂是客观存在，但这并不意味着平台可以对网络炫富之类乱象听之任之，所谓“互联网是一把双刃剑”，更凸显了平台积极作为营造良好社区生态的重要性。倡导真诚分享、展示真实的美好生活，把良好社区生态作为立身之本，持续探索深化有关治理举措，平台就能走得更远，赢得用户更多的信任与支持。（郭立诚）