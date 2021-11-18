11月17日，“数字赋能 重塑标准”好记全链路数字化合作签约仪式在京召开。好记与SAP（思爱普）中国、杰尔中国、凯度消费者指数以及玄武科技等行业数字企业签订了数字化战略合作协议。

据悉，好记将携手合作伙伴在“消费者大数据洞察、研发项目管理、寻源采购、资产管理、生产管理、供应链管理、数字营销、销售管理、财务管理、人力管理、客户服务”十一大版块进行深度合作，共同推动好记率先实现全链路数字化，打造调味品行业“中国智造”新样板。

好记第六代传承人宋明翰在签约仪式上表示，此次携手众多数字领域的领先企业，将为好记构建出数字化、智能化工厂，创建统一的办公协同平台、供应链管理系统，以及数字化营销全渠道业务体系。

好记第六代传承人宋明翰。受访者供图

玄武科技联合创始人兼高级副总裁李海荣介绍，玄武科技将通过搭建数字营销平台，赋能好记构建营销领域全链路数字化管理闭环，指引业务平台化、扁平化管理，推动数字化与智能化创新发展。

企业应用软件解决方案提供商SAP大中华区解决方案与架构总经理姚法则表示， SAP将通过数字化云端技术打通各业务环节， 助力好记快速搭建世界一流的运营管理体系，实现流程标准化与自动化，提高企业运营效率和精细化管理水平，优化客户与员工体验。

“全链路数字化将为好记在消费者大数据中模拟一个精准而生动的画像。”作为好记的消费洞察大数据合作伙伴，凯度消费者指数北方区总经理赵晖认为，通过对消费趋势实时大数据洞察，将有效指导好记的产品策略以及市场策略，或将成为好记有机酱油异军突起的利器。

在CAAC中国商务广告协会数字营销委员会常务理事南龙植看来，公众接受媒介的形式在变，对于品牌的行为认知也在变，好记这样的老字号与数字化相融合是企业创新的新路径，更是时代所趋。

中国调味品协会副秘书长高梓越对此次合作表示，中国调味品行业即将进入一个全新的发展阶段，好记率先布局数字化转型升级，将打造出调味品行业“中国智造”新样板，对行业未来发展意义重大。