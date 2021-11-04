疫情期间焦虑、恐慌怎么办？

本轮疫情期间，北京回龙观医院全力开展疫情期间公众心理调适和医疗救治服务。

回龙观医院党委书记杨甫德在发布会上介绍，该院提供24小时门诊急诊服务，增设了抑郁症、睡眠障碍、心理危机等多个疾病类别的周末门诊，满足患者周末就医需求；开通互联网诊疗平台，提供线上预约、视频复诊、线上处方、快递送药到家、视频探视等服务，免费提供互联网用药咨询，满足复诊患者特别是行动不便及外地患者的复诊和用药需求；加强预检分诊，安排医患协调办公室人员每日参与预检分诊，解释相关政策，靠前化解潜在矛盾；建立精神障碍急重症患者救治绿色通道，做到急诊急救患者“应治尽治”、住院治疗患者“应收尽收”。

杨甫德说，疫情防控一线人员面临工作强度大、工作时间长、感染风险增加、作息不规律、远离家人等压力，容易出现紧张、焦虑、恐惧、困惑、愤怒、饮食睡眠失调、警觉性增加或退缩等应激反应，对此，该院有针对性地提出了情绪调解、劳逸结合、学会求助等自我压力调解措施，有效帮助防疫人员应对疫情心理危机。

在疫情出现局部反复的情况下，一部分人心理会受到冲击，产生焦虑、恐慌、失眠等症状。为缓解公众心理压力，杨甫德说，该院结合实际，梳理了五个方面的自我调节提示：一是保持健康生活方式，保证均衡饮食、优质睡眠和适度的锻炼，多与家人交流，经常和朋友电话、视频联系；二是不要用吸烟、饮酒或成瘾性药物平缓情绪；三是收集可靠信息，了解事实，理性评估自身风险并采取必要防护措施；四是减少接受使自己情绪沮丧的信息，以舒缓焦虑与担忧；五是采用既往对个人有效的健康方式，帮助自己舒缓情绪，居家隔离人群要规律作息，安排好生活。（记者 王斌 蒋若静 解丽）