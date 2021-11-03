华大CEO尹烨荣获2021年“南粤创新奖”

人民网北京11月3日电 11月1日，广东省委在广州召开省委人才工作会议，对12名“南粤突出贡献和创新奖”获得者进行表彰。华大集团CEO尹烨凭借其在全球新冠疫情防控中的努力和对我国基因产业发展作出的突出贡献，被授予2021年“南粤创新奖”。

会议现场。

据介绍，“南粤突出贡献和创新奖”是广东省委、省政府设立的最高人才奖项，是贯彻实施创新驱动发展战略和人才强省战略的重要举措。其中，“南粤创新奖”授予在广东省科技创新、理论创新、文化创新、制度创新、管理创新以及其他领域创新取得重大突破，为广东省经济社会发展和创新驱动发展战略实施作出重要贡献的创新型人才或团队。本届共2人入选2021年“南粤突出贡献奖”，10人入选2021年“南粤创新奖”。与尹烨同时获得“南粤创新奖”的，还有珠港澳大桥管理局总工程师苏权科、北斗首席科学家杨春宝、中国科学院院士陈和生等一众在粤的知名专家学者及文化届人士。

据了解，尹烨从事基因测序科研、科普和产业化应用20余载，是2003年抗击“非典”的核心骨干，并担任华大的新冠疫情防控全球总指挥，带领华大为全球疫情防控贡献科技力量。

新冠疫情发生以来，尹烨担任华大的新冠疫情防控总指挥，负责全球疫情防控的整体工作。华大团队不仅率先破解了病毒基因组序列，研发出检测试剂盒，还首创一整套用于传感染病原发现和规模化检测的综合解决方案：“火眼”实验室。在南粤地区的防疫支撑上，尹烨密切配合广东省各级政府的防疫部署，率领团队高质量完成防疫任务，包括2020年初，仅用3天时间建成2座“火眼”实验室，承接深圳、惠州、汕尾、揭阳四座城市的检测任务；在2021年5月广东省境外变异毒株输入疫情出现时，第一时间打响“家门口”抗疫保卫战，先后在深圳、广州等地搭建4座“火眼”实验室，承接大规模筛查任务等。

广州“火眼”实验室。图片来源：华大集团

如今，“火眼”实验室已成功在全球30多个国家和地区建成超90座，成为全球科技抗疫行动的“中国名片”。气膜版“火眼”实验室更是荣获国际级大奖“最佳设计红点奖”和“IAI全球设计奖（建筑奖）”等10余项荣誉。“火眼”项目组也获得了第四届中国质量奖提名奖等国内各级表彰数十项。

在我国基因产业发展的过程中，尹烨带领团队也作出了重要贡献，包括主导了我国第一个基因检测产品进入临床，相关技术输出至60余个国家；主导研制首个新冠检测国际标准，推动中国标准走向世界；率先开发了一系列基于国产测序平台的示范应用，在全国各地开拓基因健康筛查民生项目等。截至2021年末，华大开展民生项目筛查人次已累计达到超1200万次，以普惠的价格助力肿瘤和传感染疾病防控。

对于本次获奖，尹烨表示，这既是对华大多年来在生命科学领域持续突破的又一次肯定，也将鼓励华大在广东省实施创新驱动发展战略和人才强省战略中持续发挥更大作用和贡献。华大希望能与社会各界携手，为构建一个更加健康，更加美好的世界贡献一份力量。