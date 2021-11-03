“双11”快递激增 谁在贩卖你的隐私

一次网上购物经历就可能让你变成“透明人”，这不是危言耸听。网购商品的快递包裹上，都会贴有一张“快递面单”，主要用来记录发件人、收件人以及货物种类等相关信息，其中还包含收件人的姓名、电话、家庭住址等隐私信息。按理说，这些信息应该仅限于发货使用，必须受到严格保密。事实上，根据央视的调查，网上0.8元就能买到一张快递面单照片。

在一些地方，拍摄、窃取、贩卖快递面单已经成了一门“地下生意”。一些不法分子的疯狂骚扰、“精准营销”乃至五花八门的“钓鱼”，也因此有了可乘之机。从信息售卖、短信骚扰到电信诈骗，基于非法贩卖快递面单的黑色产业链，严重影响到消费者的购物体验、威胁到公众的人身财产安全，到了必须下大力气整治之时。

贩卖快递面单不只是一个行业规范与否的问题，它本质上是一种侵犯个人隐私和信息安全的违法犯罪行为。既是违法犯罪行为就应依法惩治打击。以往，非法贩卖快递面单等窃取公民个人信息的行为之所以屡禁不止，一个重要原因就是法律不健全、违法成本过低。11月1日起正式实施的个人信息保护法明确规定，不管出售、购买还是窃取个人信息，达到一定标准都会构成侵犯公民个人信息罪，而且买卖个人信息最高可处7年有期徒刑。执法部门对每一起相关案件都做到有法必依、执法必严、违法必究，才能对不法经营者产生威慑，让他们不敢胡作非为。

保护消费者个人信息安全不只是国家机关的责任，快递过程中，要经过商家、物流公司、快递员等多个环节，它在不同环节对应着不同的责任主体——商家必须为消费者信息保密，不能非法收集数据；物流公司、快递员都必须遵循契约精神，尽到防止消费者隐私泄露之责，否则必须承担相应的民事责任。由此观之，商家加大投入采取严格的信息保密措施，物流快递企业采用“隐私面单”等办法努力降低隐私泄露风险，不是“增值服务”而是“基本服务”，不是“选择题”而是“必答题”。“隐私”这道题答不好，其资质合法性就存疑。当前，有关部门应建立一套更加严格的物流快递行业准入与退出机制，倒逼一些企业和从业者严格遵守法律规则、悉心守护公民信息安全。

快递面单泄露只是消费者隐私泄露的一种表现而已。眼下消费者的很多个人信息都被收录在各种商业平台、快递App、取件软件中，如何防止内部员工随意调取用户信息，如何防止黑客攻击获取隐私信息，这些问题既需要各家企业着力解决，也需要行业组织和有关研究机构加强调研，不断发明新的技术、制订新的工作流程。数据安全的背后是公众利益，往往还牵涉国家安全、国家利益。

“双11”已走过10多年，一场购物狂欢下来，快递量数以亿计。从刺激消费的角度看，它无疑是成功的。但由此引发的假冒伪劣商品、虚假折扣、误导宣传等问题也非常突出。与此同时，也要重视公民个人隐私被泄露乃至贩卖，警惕“双11”购物狂欢变成个人信息的“裸奔”。