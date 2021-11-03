烟花之下 上海迪士尼“从容防疫”

10月31日晚间，上海迪士尼乐园的数万名游客，与员工、防疫工作者一道，度过了紧张而难忘的一夜。当天下午，杭州市萧山区报告一例新冠肺炎确诊病例，该病例曾在10月30日造访上海迪士尼，在园内游玩了一整天。接获报告后，上海市有关部门要求迪士尼乐园停止游客入园，已入园的游客接受核酸检测后方可离园，同时派出医护人员与民警“逆行入园”。

迪士尼乐园地处上海，是国内人气最高的主题乐园之一，每天都有大量游客进进出出，其中外地游客很多。因此，迪士尼乐园的防疫工作能否做好，不仅关乎乐园本身，也关乎整个上海乃至全国的防疫大局。面对巨大的防疫压力，园内游客的紧张与焦虑自不必说，乐园管理者和当地有关部门必然也是心情紧迫，如临大敌。

我国对新冠肺炎疫情一贯坚持严防死守的防控原则。对各地政府而言，任何一例本土确诊病例以及随之而来的传播风险都是天大的事，必须认真对待，上海市也不例外。然而，在上海迪士尼乐园，防疫工作的氛围却与其他有明显不同。

接获上级通知后，为了阻断病毒传播途径，园方当即关闭了大多数游乐设备，以此减少人员聚集。但与此同时，迪士尼乐园上演了温馨而奇特的一幕：一边是排着长队接受核酸检测的离园游客，专心工作的防疫人员，另一边则是依然充满欢乐梦幻氛围的乐园表演。在明亮璀璨的烟花之下，防疫工作有条不紊地进行。游客在等待离园时，不仅能从相对平和的氛围中获得安慰，也能弥补一些遗憾。最终，在各方的通力合作之下，全体游客于23时许检测完毕，所有采样均为阴性。人们终于可以暂时松一口气，上海也又一次以优异表现抗住了疫情的考验。

事发之后，防疫专家张文宏在微博上写道：“感谢今天不灭的烟火，让我们看到人类在灾难前面的从容淡定与对未来的信心。”在民众看来，从容与淡定，正是上海迪士尼“防疫一夜”的最大特点。在常态化疫情防控的大背景下，紧张不等于慌乱。疫情的长期考验，为中国锤炼出一支强大的防疫队伍。只要严格落实相关规定，将标准化的防疫措施有力执行下去，没有什么突发情况是现有防疫体制应对不了的。在这种情况下，有关部门完全没有必要过度紧张，保持“紧张有序”“内紧外松”的态势，一方面对疫情高度重视，另一方面保持必要的定力，尽量多为民众考虑，才是正确的防疫态度。

在疫情防控的问题上，不少人一直存在某种误解，认为“紧张到让人透不过气”才是防疫工作的常态。然而，只要把握好精准防控的政策尺度，我们完全可以做到“从容防疫”与“淡定防疫”。面对突发状况，上海有关部门在迪士尼乐园“防疫一夜”中成功转危为机，实现防疫工作与游客体验的“双赢”，这是常态化疫情防控时期的出色范本，值得全国各地参考学习。