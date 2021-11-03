“单阳”情况出现有多方面因素 需通过复检提高核酸检测准确性

据报道，11月1日17时，北京市朝阳区接昌平疾控部门通报，2名人员核酸检测结果分别呈阳性和单基因阳性。

核酸检测结果为单基因阳性？这个术语一出来，成为全网的“迷之单阳”。核酸检测千万次，之前为啥没出现？“单阳”又该咋解读？科技日报记者就此连线了业内专家。

核酸检测到底咋工作？

“‘单阳’结果几率一般比较小。”从事核酸检测设备研发和产业化工作的西安交通大学教授、天隆科技创始人彭年才告诉科技日报记者，在核酸检测中，是用荧光来报告究竟是否阳性，不同颜色的荧光代表一个靶标，“单阳”意味着当时只有一种荧光进行了“报警”。

在《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》中，明确对新冠病毒样本采集和检测技术指南（以下简称指南）进行了规定：实验室进行核酸检测的方法采用“实时荧光RT-PCR”方法检测新冠病毒核酸。

那么，为什么新冠病毒的核酸一来，就能发荧光？

指南中指定了特殊的匹配“引物”，是针对新冠病毒基因组中特有基因设计的（选用两种新冠病毒报告基因：开放读码框1ab和核壳蛋白）。引物就像“卧底”，去和“敌人”新冠病毒“对暗号”，一对上就激发荧光。

荧光微弱，为了避免误测，荧光PCR设备通过实时监测核酸扩增过程中目标荧光上升的曲线规律（被称为Ct值），如果规律与标准品（新冠阳性）比对符合特征，就报告阳性。

两个靶标，意味着在这个侦查体系中，派了两个“卧底”。

“单阳”是不是报告错了？

但从结果上看，“单阳”意味着两个“卧底”给了截然不同的答案，一个阳性，一个阴性。

这个“分裂”的答案是不是因为检测体系出了问题？

彭年才认为不太可能。他表示，针对自动化的核酸提取检测过程中可能出现的交叉污染、温度边缘效应、荧光检测通道串扰等多个难题，国内的领头企业和研发团队已经研制出了具有核心专利的技术，也在美国、欧盟等获得了专业认证。

在核酸检测的质量控制方面，指南中规定，中国疾控中心每年至少开展一次对省级疾控机构实验室的质控考核，并同时提供全国新冠病毒实验室检测质控方案。在临床标本检测前，实验室也会对核酸提取试剂、提取仪、扩增试剂、扩增仪等组成的检测系统进行验证才会使用。

具体到大规模人群筛查时，指南明确规定，一旦出现阳性结果，应对阳性标本采用另外1—2种更为灵敏的核酸检测试剂对原始标本进行复核检测，复核阳性方可报出。

可见，核酸检测结果在技术与设备、实验室考核、复核等方面有着“三保险”。

“单阳”是不是阳性？

那么，究竟该如何解读“单阳”？

“‘单阳’的出现与多方面因素有关，包括病毒的感染状态、检测样本的类型以及样本取样操作规范性等。” 彭年才说，“单阳”究竟是不是核酸阳性，需要进一步的研究、验证和专家共识。目前大多数厂家都已针对该情况，提出了相应的解决方案。即：主要通过复检的方案来最终确定样本的阳性与否，进而提高检测的准确性。

指南中也对“病例确认”做出规定：如果出现单个靶标阳性的检测结果，则需要重新采样，重新检测。当两种标本实时荧光RT-PCR同时出现单靶标阳性，或同种类型标本2次采样检测中均出现单个靶标阳性的检测结果，可判定为阳性。

此外，荧光核酸检测可以定性也可以定量，在简单回答有和没有之外，也可以回答究竟有多少的问题给阳性判别提供更多数据。至于为什么单基因阳性会出现等问题，仍需要探寻。（张佳星）