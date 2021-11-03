最近从同事小周那里听到一个新词：云养爸妈。就是指一些远离爸妈的年轻人，利用互联网为父母购买商品、预订服务之类的行为。他们借助网络表达孝心，与爸妈沟通感情。

小周离父母很远，如今“云养爸妈”成了她孝敬父母的主要方式。我受小周启发，忽然想何不也尝试一下“云养爸妈”，感受一下网络时代表达孝心的新型方式。我打算给爸妈来个惊喜，为他们网购礼物，直接快递到他们身边。我想象着，爸妈收到我为他们网购的礼物，一定特别开心。

我在网上逛了半天，精心为爸妈选了礼物。给老妈买了一件薄衫，给老爸买了一双鞋子。爸妈的衣服和鞋子尺码我早牢记在心，看来我还算合格的女儿嘛。下单之后，我暗自喜悦。以前从来没尝试过这种方式，如今换个花样爱父母表孝心，还真有点小成就感和满足感呢！

果然没出所料，几天后老妈打来电话，我能听出她语气里的开心：“我和你爸收到衣服和鞋子了，开始我们还以为天上掉馅饼了。猜来猜去，才想到肯定是你买的！你妹妹马大哈似的，根本记不住尺码，就你心细，不是你还有谁？总不能天上真的凭空掉馅饼吧……”电话里传来老妈的笑声。我问：“怎么样，衣服和鞋子还合适吧？”老妈说：“合适，合适，你爸最高兴了，他正好缺一双这样的鞋子呢！”

第一次尝试“云养爸妈”，就给了他们一个大大的惊喜，看来效果不错。后来，我在网上买东西的时候，总要想想为爸妈买点啥。动动心思，给他们挑选礼物；表表孝心，通过这样的方式沟通情感。吃的，穿的，用的，大大小小，林林总总，我的礼物隔三岔五就到了爸妈身边。我为此颇为得意，终于混到有点经济实力了，为爸妈买礼物不用太在乎价格了。有能力表达孝心，对儿女来说也是一种幸福。

可是没过多久，老妈的电话里就没了惊喜。那次她对我说：“你在网上给你爸买的那个治失眠的枕头，一点效果都没有。以后买东西可得留心点，不能再花冤枉钱了。”老爸睡眠不好，我给他挑了一款枕头，其实我知道那种东西效果不会太好，不过是一种心理安慰罢了。我对老妈说：“那就当一般枕头用好了。”老妈又开始抱怨：“这阵你总是给我们买买买，连你的影子都见不着，东西倒是呼啦啦都来了。那些东西很多都没用，就是乱花钱！”我听了老妈的话，心里老大不乐意。我精心挑选的礼物，全都是“私人定制”的孝心，爸妈竟然不领情。看来，“云养爸妈”新鲜劲儿一过，效果就打折扣了。

我很纳闷小周“云养爸妈”持续了几年，热情不减。通过这样的沟通方式，双方都很满意。跟小周提起这件事，她笑笑说：“我是没办法啊，一年只能回家一次，不‘云养爸妈’咋办？”我这才想起，自从我“云养爸妈”以来，已经很长时间没回家了，觉得用这种方式跟爸妈表了孝心就够了。怪不得老妈抱怨呢，可能是怪我没有回家，所以借题发挥，说我买的礼物不好。

看来，对于有条件陪伴爸妈的儿女来说，“云养爸妈”只适合锦上添花。任何方式，都不能代替“常回家看看”，陪伴才是最好的表达孝心的方式。想到这些，我打电话给老妈：“妈，周末我回家！”老妈开心地说：“好啊，我学了好几道新菜，正想做给你尝尝呢！”