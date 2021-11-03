分享购物车才是真朋友

近日，“购物车分享功能上线”冲上热搜，这背后是今年天猫双11上线的新功能：人们可以将购物车里的好物进行一键分享，既可以叫闺蜜好友一起来“薅羊毛”，也可以召唤爱人、家人来“买单”。购物衍生的新玩法，正在成为年轻人新的社交方式。

购物车里“藏”秘密 分享才是“真朋友”

从10月27日起，淘宝购物车里多了一个分享购物车的入口。从此，购物车里的商品可以实现一键分享，摇一摇还能跟好友在线下面对面互相分享。

除了身边好友，还可以跟着“教练车”买。双11期间，明星、奥运冠军、达人们都开始展示自己的购物车，网友一键即可加入自己的购物车get同款。未来，还有上百万不同领域的资深买手，分享自己精挑细选的好物。

“以前赶上购物节想薅羊毛，要去豆瓣‘拼组’或者是一些消费内容App四处‘找灵感’。各个平台跑来跑去，耗时费力。”自媒体从业者小尤平时算得上“网购达人”，每年双11都要提前做功课，找到好价再逐一分享给闺蜜。“分享购物车”功能上线以后，她发现的新鲜好物和好价更多了，和闺蜜互相分享，又省下不少固定支出。

上班族小陈平时工作比较忙，对潮流资讯不是特别“灵通”，而“分享购物车”功能让她有了不少“新发现”：“怪不得闺蜜今年瘦了十几斤，我一看她的购物车囤的都是低卡食品！”看到好友的购物车，她才知道减肥到了瓶颈期，既有低卡的魔芋毛肚解馋，也有巨硬的“磨牙棒”缓解嘴巴寂寞；速食轻食除了荞麦面、鸡胸肉，还有冻干技术制成的食材丰富的冬阴功汤。“赶紧一键抄作业，轻松get到了闺蜜的秘密。”小陈说，愿意分享购物车的才算得上是“真朋友”！

明星鹿晗购物车里的仙人掌猫爬架、樱桃猫抓板和西瓜猫砂盆，让既是粉丝也同为“铲屎官”的小李直呼发现了“宝藏”。“我在淘宝闲逛，无意中发现了鹿晗分享的购物车，里边的宠物用品太萌了！”除了get同款，发现偶像“爱宠”的细腻一面也让她欣喜若狂。

美食占C位 8个城市购物车一半是吃的

这次“购物车”的“全民大公开”，也展现出了不同区域人们的“最爱”好物。

数据显示，从10月27日一键分享购物车功能上线后的三天时间，超过1000万人分享了自己的购物车，不少网友作业抄到起飞。其中，北京、广州、深圳、成都、重庆、郑州、武汉、南京等8地网友参与分享最积极，“购物车社交力”爆表。

“民以食为天”，在网友对外分享的购物车中，重庆、武汉、南京三地被分享最多次的均为美食。火锅底料、白酒、麻花都是重庆最具特色的美食。从趋势看，今年天猫双11，重庆小面超过重庆火锅，成为重庆人新宠。预售期间，重庆小面的下单人数是去年的3倍，成交量上涨超过200%。

湖北人最爱啥？武汉网友分享了“一车的湖北面”，武汉热干面、襄阳牛肉面、云梦鱼面等等，被网友笑称：湖北才是真的“面食之王”。其中，今年风头高涨的襄阳牛肉面，在被航天员聂海胜带火到外太空之后，大有和热干面一较高下之势。据悉，湖北人一年在天猫上吃掉5000吨面。

不知是不是晚开了一个月的桂花唤醒了南京人的味蕾，反正，南京桂花鸭在双11的预售销量相比去年同期增长了近15倍。此外，成都的双流老妈兔头、北京东来顺的羊肉、香港的楼上燕窝，也成为网友们分享的热门美食。

自螺蛳粉在天猫成为“国民美食”后，今年开始，越来越多的地方特色美食在天猫上打开新市场，获得爆发式增长，打造地方产业新名片。

冬奥、航天、三星堆等最热IP是“城市社交霸主”

各类“IP”产品占据了北京网友的“社交话题”。环球影城天猫双11上线了半年卡，当日即卖出5万笔；刚刚过去的北京冬奥会倒计时100天，吉祥物冰墩墩的玩偶、挂件、徽章受到追捧；今年中国航天事业突飞猛进，航天热带动一众航天文创集中爆发，被分享最多的是中国空间站模型。

成都网友的购物车里，除了必备三件套：火锅、兔头和麻将之外，“三星堆”这个城市热门IP打造的各类文创产品，也成为大家分享最多的商品。

三星堆博物馆景区产业发展部负责人任韧告诉记者，他们今年也专门为双11定制了新款盲盒。“我们希望通过大家喜欢的方式，让三星堆所代表的文化能够得到更好的普及，以文创产品为载体，体会中华文化之美。”

无独有偶，在郑州网友的分享中，“河南博物馆”定制盲盒刚上线就被大家pick。据了解，双11前夕，包括河南博物馆、甘肃省博物馆在内的多家博物馆集中入驻天猫，推出限定款新品。

此外，今年是旅游产品第一次参加双11的满减活动，广州人打开飞猪的统一动作就是输入“温泉”，其中2天1晚珠三角温泉酒店门票套餐最受欢迎。受冷空气影响，广州气温一夜入冬，网友“小小赵”的闺蜜群里就开始讨论起了羽绒服和雪地靴。从分享次数看，广州人晒的购物车里，哪怕只穿一次也要塞进一件羽绒服。一场揪心的暴雨过后，郑州人的购物车写着大大的“有备无患”。数据显示，破窗锤、手电筒、饮用水、方便面的成交量翻了20倍。