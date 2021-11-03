让二手商品到网上流转

家里有闲置物品？随手一拍就能挂到网上售卖。想买新车预算不够？二手车电商平台物美价廉。小到日常用品，大到家电、汽车，用户通过互联网交易二手商品，早不是什么新鲜事。随着互联网的普及，众多消费者接受了这种交易方式，二手商品流通速度更快、商品品类更广。

用户规模扩大，交易额度激增……线上二手商品交易的繁荣“肉眼可见”。根据国务院发展研究中心发布的《数字时代闲置资源优化利用模式研究》，2020年中国二手交易市场规模达到约1万亿元。国家发改委今年7月发布的《“十四五”循环经济发展规划》将“规范发展二手商品市场”作为推进循环经济发展的一项重点任务。

中国互联网二手交易平台起步时间较晚，规章制度尚不健全，难免发生纠纷。针对二手商品交易乱象，《“十四五”循环经济发展规划》提出，鼓励“互联网+二手”模式发展，强化互联网交易平台管理责任，加强交易行为监管，为二手商品交易提供标准化、规范化服务。具体来说，车辆、家电、手机等二手商品交易前都要鉴定、评估、分级，进一步规范流通秩序和交易行为。民间的“跳蚤市场”迎来“最强规划”，每笔二手交易的发生不再仅仅是买家和卖家的“好商好量”，而是在规范管理下的标准交易。先有序再扩大，二手商品市场发展前景可期。

如今，电商平台成为不可或缺的二手商品流通渠道。互联网解决了买卖双方信息不对称的问题，为闲置商品的供需对接创造条件。中国不断完善的物流体系也为更大规模的二手商品流通交易创造了可能。以二手车交易为例，瓜子二手车通过新电商模式，让看车、咨询、下单、金融、保险等均可线上完成，最快次日可送车上门，还提供7天无理由退车服务，给予消费者放心的售后保障。这种新电商模式让二手车可以在全国范围匹配与流转，实现了二手车全国大流通。

此外，二手商品流通不只是处理每个家庭的闲置物品这么简单。据中国循环经济协会测算，“十三五”期间，发展循环经济对中国减少二氧化碳排放的综合贡献率超过25%。以二手商品流通为推手，大力发展循环经济，对保障国家资源安全，推动实现碳达峰、碳中和，促进生态文明建设也具有积极意义。随着中国人平均收入水平和消费水平提升，不少消费者的冲动“买买买”行为造成了一定资源浪费。秉持消费领域也要“低碳化”的目标，推动绿色消费、大力发展循环经济成为实现经济发展与资源环境保护双赢的必然选择。循环经济对减少碳排放具有重要作用已成为共识，发展循环经济是实现碳达峰、碳中和的重要路径之一。愿“互联网+二手”的模式让二手商品流转得更快更顺畅，从而助力循环经济发展。