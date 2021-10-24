中疾控：加强免疫必须选择相同技术路线的疫苗产品

人民网北京10月24日电 （记者乔业琼）24日，国务院联防联控机制就加强秋冬季疫情防控和做好疫苗接种有关情况举行新闻发布会。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，选择加强针策略，既要考虑它的有效性又考虑防病需要，更要考虑它的安全性。根据前期临床试验加强免疫接种的研究结果看，它发生的不良反应没有超出既往针次出现不良反应的水平。

王华庆表示，在做加强针接种的时候有几个方面的注意事项：

第一，接种间隔。目前建议间隔需要全程免疫后6个月以上开始加强针接种。

第二，疫苗选择。我们确定了三种灭活疫苗的加强和一种腺病毒载体疫苗的加强，打完全程灭活疫苗后如果要进行加强免疫，必须选择相同技术路线的疫苗产品。

第三，关于禁忌证的把握。尤其是之前选择灭活疫苗或者腺病毒载体疫苗出现急性过敏性反应的，后面作为禁忌不能接种。

第四，现场留观30分钟，这样评估接种后可能出现的风险。接种疫苗后要避免剧烈运动，保持平稳生活状态。

王华庆表示，接种疫苗会出现一些不良反应，第三剂次接种可能会出现发热、头痛、疲劳，这些都是属于一般反应，不需要专门的治疗，但是假如遇到了症状一直在持续，又感觉到症状比较严重，要及时就医。如果怀疑是疫苗的问题，要及时进行报告。