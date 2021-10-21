搭建科研能力提升平台 产学研结合促产业发展

10月16日，由广东省精准医学应用学会主办，广东省精准医学应用学会微生态医学分会、深圳市医学会检验医学分会承办，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司协办的2021“瑞珠学院”第二期科研能力提升训练营人体微生物组医学前沿论坛暨CALM2101项目启动会在深圳举办。

据悉，重大慢病微生态地域异同及关键标志物挖掘多中心临床研究项目（CALM2101）是南方医科大学珠江医院检验医学部主任周宏伟牵头由南方医科大学珠江医院联合国内12家组长单位发起的多中心临床研究项目，项目由每个组长单位承担一种慢病课题，共有超50家分中心参与临床研究。众多专家学者就此次“瑞珠学院”以及多中心临床研究方面的话题进行交流。

深入人体微生态研究 助力慢病筛查与防控

南方医科大学珠江医院检验医学部主任周宏伟表示，人体微生物组医学研究的是人体所携带的微生物整体，其中以肠道为代表，包括口腔、皮肤、泌尿、生殖等多个系统。近十几年来研究显示，肥胖、糖尿病、心脑血管疾病、肿瘤等多种疾病，以及自身免疫性疾病和神经系统性疾病都与肠道菌群存在密切联系。随着越来越多专家学者对肠道菌群的关注，未来肠道菌群可能会成为重大疾病防治的新切入点，在重大慢病防治方面发挥积极作用。

周宏伟介绍，检验行业的发展需要临床医学、生物技术、和工程技术等多个学科交叉融合。随着研究的进一步深入，越来越多的检验新技术被应用到临床，通过对人体分子水平或细胞水平的标志物进行检测，对人体身体状况和健康状况进行评估，能够更好地筛查、诊断和预防疾病。此次发起的CALM“中国临床微生态研究协调组”，希望能够通过跨区域多中心的形式，进一步深入研究人体微生物组与多种疾病之间的联系，搭建共建共享的人才培养平台，为人体微生态在临床转化提供高质量的临床证据。

热心肠生物技术研究院院长蓝灿辉表示，近年来一系列研究发现肠道微生态与高血压、糖尿病、肿瘤以及神经系统疾病等多种疾病存在关联。随着研究的进一步深入，肠道微生态与疾病的因果关系被逐渐揭示，干预性研究的开展也为找寻出更多针对代谢相关疾病的新疗法打下了坚实基础。人体肠道微生物组存在一定的地域差异，此次CALM2101多中心临床研究将覆盖国内多个地区，希望通过研究更加全面地了解不同地区人体微生物的组成情况，积累更多更全面的数据信息，为后续针对性的开展分类、分型干预，为促进慢病早诊早治和科研成果转化提供有力的数据支持。

搭建学习交流平台 助力人才培养

“人才培养的最好方式是带他共同参与一个研究，在这个过程中能够共同学习、共同成长。”周宏伟表示，检验行业对人才培养要求比较高，需要从业者在自我学习和自我成长的同时，加强与其他行业人才的交流，了解相关知识。此次瑞珠学院通过搭建交流和分享的平台，让更多的年轻人才能够接触到新的检验知识，也让更多年轻人才参与到多中心研究中来。

兰州大学第一医院院长助理、CHESS负责人祁小龙教授表示，此次“瑞珠学院”第二期科研能力提升训练营中不同专家交流和分享了研究经验和分析方法，在关注研究方法的培训同时，也开展了系列针对化的培训，对于提升科研能力，搭建沟通交流的平台发挥了重要的作用。

四川省乐山市人民医院院长庞波表示，地市级三甲医院在以往更多注重临床业务能力的提升，在公立医院高质量发展的要求下，科研转化能力的重要性日渐凸显。三级公立医院绩效考核中，地市级三甲医院与一些教学存在着一定的差距，提升科研能力，促进科研成果转化，对医院高质量发展有重要意义。由南方医科大学珠江医院和迈瑞医疗共同举办的“瑞珠学院”科研能力提升训练营为全国各层级医院的青年医务工作者和科研人员搭建了一个交流沟通的平台，通过分享临床研究的新技术新知识，进一步提升临床医务工作者的科研能力，掌握科学的科研方法，碰撞出更多科研创新的“火花”。

产学研相结合 促进检验医学发展

祁小龙表示，多中心临床研究的开展更需要企业的积极参与，在临床研究过程中，进一步优化临床数据，为患者提供更加精准的医疗服务。在开展多中心临床研究过程中，牵头专家需要从自身诉求出发，明确研究目的，平衡权益分配。此外，在研究开展的过程中也需要注意学术品牌的建设，多中心研究也是学术创业，尤其在多中心研究开展的最初就需要考虑到品牌建设和经营。

迈瑞医疗中国区体外诊断营销总经理罗晓亮表示，迈瑞医疗在促进产学研合作方面开展了系列工作，其中“瑞珠学院”是在学术投入方面的典型案例，通过搭建专家和临床工作者的交流平台，构建更加完善的产学研合作体系。此次活动以输出科研成果为目标，相比以往纯授课形式参与度更高，上一届也得到了行业专家和一线工作者的认可。在未来，迈瑞医疗也会将“瑞珠学院”系列化开展下去，为检验医学搭建更多产学研合作平台。

“迈瑞一直以来秉持着‘严谨务实，积极进取’的精神，在促进产学研合作方面积累了一些经验。”罗晓亮表示，未来迈瑞医疗也将进一步搭建高标准、高要求、体系化、系统化的交流平台，联合多家多级医院，深入开展多中心临床研究，在学协会专业指导下，重视研究过程和结果输出，严格要求数据准确性和真实性，从患者需求出发，开发更多新型检验项目和检测设备，推动检验医学长远发展。