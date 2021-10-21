生孩子都得有伤痛？错！ 

中国妇幼保健协会于2021年10月15日至17日在北京和睦家医院举办第十六届《国际产儿科管理服务新模式示范项目推广——暨产科无创技术，无痛分娩临床应用交流》会议。旨在学习国际先进产儿科服务理念，普及产科无创技术，减少医疗干预，转变理念，减少分娩创伤，提高妇女儿童健康水平。

“生孩子一定有伤痛”的传统理念正在被颠覆。临床显示，现代人对于新技术的接受程度以及对生活质量的要求更高，尤其是正处于生育年龄的80后、90后，更愿意接受无创助产、无痛分娩的技术。

无创助产无痛分娩

已成医疗领域共识

“任何医疗行为都尽量要减少对病人身体的干扰，从大刀口到小刀口，从‘微创’到‘无创’，让病人用最少的代价获得最好的医疗结果，无创、无痛的理念就成了医生终身追求的目标。”中国妇幼保健协会常务副会长兼秘书长于小千表示，协会对无创助产、无痛分娩已进行了多年的推广，单纯从技术角度来讲，推动阻力主要是传统技术和理念的冲突。

“很多人认为，分娩就是痛并快乐着，分娩就得疼。”但于小千称，现在讲求人文关怀，希望解除“病”的同时解除“痛”。对于无创、无痛的理念，医疗业内人士接受度很高，大家已经形成共识，要对产妇投入更大的关怀。

目前国家总体生育率下降，但于小千认为，三胎政策放开之后，给行业带来的是发展机遇，“只要探底，必会回升”。妇幼行业可以抓住转型期高质量发展，从服务体系、技术体系、人员素质、人文关怀角度，全方位进行提升。以和睦家为例，现已转型为综合医院，但建院初期从妇儿起家，按照国际标准和医疗行业规范进行建设，院方一直倡导无创助产理念，产科以无创助产技术、无/低侧切、无创产钳、VBAC试产、无痛分娩等技术，引领减少分娩创伤理念，走在全国前列。

降低剖宫产减少侧切

无创助产保障孕妇健康

北京和睦家医院产科主任于莎莎介绍，对很多女性来说，生产会给她们带来身体多处器官的损伤，产科医生要做的就是尽量减少或避免这些损伤，这也是无创助产的目的。

“近年来，产科学界都在推崇‘减少不必要的干预’‘尽可能地回归自然’，指的就是降低剖宫产率，尽量顺产。”于莎莎表示，尤其是在三胎政策放开的背景下，更应该减少对母亲的伤害，对未来的分娩做更好的准备。如果女性生育第一胎时，从心理、生理方面都感觉到安全、舒适，才会有生二胎、三胎的意愿。

于莎莎称，在女性阴道分娩过程中，很多情况下会阴侧切是可以避免的，但因为医疗资源紧张，不少产科医生会选择侧切来提高分娩速度，并且伤口平整易于缝合。基于这样的原因，一些医疗机构的侧切率甚至高达80%至90%。“但如果有条件让产科医生耐心等待，让产妇阴道更好地扩张，就能够减少或避免侧切，将对身体的伤害降低到最小。”目前，和睦家的侧切率小于20%，现在公立医院也在提倡降低这一比率。

于莎莎介绍，从二胎政策放开以后至今，该院35岁以上高危产妇的比例占到60%以上，并且仍在逐年上升。VBAC（剖宫产后阴道顺产）技术就能够让头胎剖宫产的女性尽量在二胎、三胎时顺产，降低对身体的伤害。VBAC技术对医院的整体能力提出了极高要求，成功实施需要医院提供安全保护措施，除了产科应急反应流程“紫色代码”外，麻醉科医师、儿科医师和手术室可提供全天24小时服务，一旦发生问题，医护人员有能力应对紧急情况，立即施行剖宫产手术，最大限度地保障产妇的安全。目前，该院VBAC的成功率在80%以上。

关系妇女儿童健康

无痛分娩推广势在必行

近日，一名30岁的孕产妇在和睦家生下了自己的第一个宝宝。她对医务人员开玩笑表示：“你们算是帮我老公做了一个工作。”原来，此前她曾态度坚决地跟家里人表示，生完一个坚决不生了。但经历了无痛分娩后，她感觉生育并没有之前预想得那么痛苦，于是主动跟家人提出：“要不争取三年抱俩？”

北京和睦家医院院长盘仲莹介绍，中国的无痛分娩是一个“补课”的过程。该院从1997年建院第一个接生的宝宝就采用了无痛分娩，也是最早将国际上先进的分娩理念引入国内的医疗机构。经过20年的发展，这套不断完善的体系已经标准化，并借由国家全面推广无痛分娩的机会进行了推广。“我们不会把这些东西压箱底儿，妇女儿童的健康关联着千家万户，通过经验分享能够减少妇女因为分娩造成的伤害，本身就是意义非凡。”

该院京北妇儿医院医疗总监刘薇介绍，和睦家是第一批国家分娩镇痛试点医院，其本人也参与了国家卫健委推广的服务分娩的技术指南和管理指南的编写，融入了院方多年积累的许多经验。

除了无痛分娩，孕妇在和睦家还可获得从产前、产中到产后全方位的链条式服务。孕期管理由产科主导，助产师门诊、麻醉师门诊、营养门诊以及多学科的门诊进行配合。产科医生相当于全科医生，及时判断孕妇遇到的问题是否需要请其他科室协助进行解决，包括处理高血压、糖尿病等合并症，以及营养调理、心理健康等问题。“向孕妇提供一个最合适的一体化的解决方案，是未来院方会进一步去深化和拓展的领域。”刘薇表示。

文/本报记者 陈斯