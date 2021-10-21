国家发改委：力推两件事缓解“看病难”

“‘十四五’时期，国家发改委将会同有关部门在卫生健康领域重点做两件大事，一个是建设国家医学中心，一个是建设国家区域医疗中心。”10月20日，国家发展改革委社会司司长欧晓理在例行新闻发布会上表示。

欧晓理称，针对“北上广”医疗水平与世界一流还有差距的问题，将做好揭榜挂帅、择优选拔，支持建设若干个综合类、专科类、中医类国家医学中心，以临床医院为牵引，调动聚合高等院校、科研机构、研发型企业和地方政府等方面力量，围绕关系人民健康的全局性、长期性问题，集中力量开展核心技术攻关，推动临床医学研究和成果转化走在前列，加快解决一批药品、医疗设备、疫苗、医学数据等领域“卡脖子”问题，努力打造卫生健康领域的“国之重器”。

同时，针对省会城市医疗水平与“北上广”差距大的问题，围绕“大病重病不出省”的目标任务，通过支持高水平医院到各省建设分院、分中心并实现同质化的方式，深入推进国家区域医疗中心建设。今年在现有8个试点省份的基础上，扩增优质医疗资源相对薄弱的12个中西部省份和新疆生产建设兵团，力争每个地区年内至少启动一个项目。同时，在原有30家高水平输出医院的基础上，再增加31家输出医院，提高优质医疗资源输出能力。到2022年完成国家区域医疗中心全国范围的规划布局，“十四五”末基本完成建设任务，推动群众危急重症、疑难病症基本在省域内得到解决。

此外，针对地市医疗水平与省会城市差距大的问题，聚焦“常见病多发病在市县解决”的任务要求，国家发展改革委支持引导省会城市和超（特）大城市中心城区优质医疗资源，按照国家区域医疗中心的建设模式，向医疗资源相对薄弱的地市输出，以省为单位网格化建设120个左右省级区域医疗中心。