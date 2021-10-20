黎志宏：建设国家医疗中心 满足人民健康需求

“依托我国现有的三级医疗服务体系，合理建设国家医学中心和国家区域医疗中心，有利于满足人民群众对健康的需求。”近日，中南大学湘雅二医院院长黎志宏做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目表示（点击查看节目视频）。

黎志宏介绍，目前，我国医疗健康领域供给侧结构性问题凸显，医疗资源总量不足且分布不均衡，人民群众健康需求不能满足，科学有序的就医格局还未形成。建设国家医学中心和国家区域医疗中心能有效缓解这些问题。近年来，我国进一步完善了区域间优质医疗资源配置，加快推进区域医疗资源共享，建立分级诊疗制度，促进医疗服务同质化，推动公立医院科学发展。

黎志宏表示，国家医学中心是在全国范围内按照肿瘤、心血管、妇产、儿童、传染病、口腔、精神等专科类别设置的同时，也根据重大疾病防治要求设置呼吸、脑血管、老年医学等国家医学中心。国家区域医疗中心是按照每个省或区域覆盖面积和人口分布情况，遴选该地区在医、教、研、防、管理等多方面具有领先水平的综合医院，建设综合类国家区域医疗中心，解决区域间医疗资源不平衡的结构性矛盾。

“长沙是国家一大综合交通枢纽，具备优质医疗资源。”黎志宏表示，湖南建设国家医学中心和国家区域医疗中心，既可以满足本省人民的医疗需求，还可以辐射到江西、贵州、广西等周边省市，有利于推动全国医疗卫生资源均衡布局。

黎志宏介绍，中南大学湘雅二医院作为国家卫生健康委员会委属委管的医院，目前正按照国家要求，全面推进国家医学中心和区域医疗中心建设，医院在医学中心建设期间，重点推动人才队伍、学科水平、科教和辐射能力等。医院会充分发挥高峰学科优势，建设国家区域医疗中心，并以此为契机打造高质量诊疗体系和高水平临床重点专科，实现公共卫生和医疗救治体系协同发展。

“高质量”是公立医院发展的关键词。黎志宏表示，医院在医学中心和区域医疗中心建设过程中，按照现代医院管理制度，规划医院人事薪酬、绩效考核、信息化建设、医疗质量、医疗安全等体制机制，力争把高质量体现在医院发展的方方面面。