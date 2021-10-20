雷光华：公立医院高质量发展永远在路上 

近日，中南大学湘雅医院院长雷光华做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列节目（点击查看节目视频）。他表示，公立医院高质量发展永远在路上，医院在发展过程中要适应新形势，与时代同频共振，并根据医院实际发展经验进行优化、改革和创新。

雷光华认为，三级公立医院绩效考核体系是公立医院发展的指挥棒、风向标、方向盘和助推器。当前，全国公立医院已进入高质量发展阶段，绩效考核实施和推进可以促进公立医院高质量发展。应该通过加强管理来优化运营，并通过优化运营来提升业务，最终改善绩效。

为了充分发挥绩效考核指挥棒作用，雷光华介绍，湘雅医院提出了18字运营管理原则，即要求医院“调结构、控成本、提效率、保基本、挖潜力、开新源”。最终通过优化运营管理，调整业务结构，提高患者就医满意度和医院社会效益。

雷光华表示，湘雅医院通过近三年改革，医院干部职工的职责使命更强，也更加凝心聚力，对医院建设发展起到了很好的促进作用。另外，湘雅医院作为一家研究型医院，要在实践中不断发现问题、分析问题、解决问题，并针对疑难杂症探索新方法、新技术，更好地满足人民群众看病就医需求。

“研究型医院应该在完成基本任务的前提下，发挥引领和示范作用。”雷光华介绍，湘雅医院在研究型医院高质量发展方面推出了湘雅模式。医院要求首先要提高医院现代化管理质量，完善医院管理制度，优化医院管理体系；其次是提升医疗质量安全服务并优化运营管理，提高医院发展效率；另外要加强医学创新，打造德才兼备的人才队伍。

公立医院如何实现高质量发展？雷光华认为，各条发展路径要形成合力。首先是党建引领，通过党建促发展；其次是制度保障，要把单个的制度形成体系，通过建设体系，完善医院发展制度；另外，要提升医院文化，医院需要加强文化建设来促进高质量发展。

雷光华强调，在公立医院高质量发展新阶段，医院应把握好新发展格局，落实新发展理念，做好公立医院高质量发展定位，不负党和政府的要求、人民群众的期盼。