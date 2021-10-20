国家卫健委：10月19日新增确诊病例30例 其中本土病例17例

10月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例30例。其中境外输入病例13例（上海7例，广东3例，福建1例，河南1例，陕西1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（河南1例，广东1例，陕西1例）；本土病例17例（内蒙古8例，其中阿拉善盟5例、锡林郭勒盟3例；甘肃4例，均在兰州市；北京1例，在丰台区；贵州1例，在遵义市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州；陕西1例，在西安市；宁夏1例，在吴忠市），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在陕西）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例39例，解除医学观察的密切接触者1994人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例437例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9451例，累计治愈出院病例9014例，无死亡病例。

截至10月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例505例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例91460例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96601例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1216152人，尚在医学观察的密切接触者21291人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例，其中境外输入18例，本土4例（云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；甘肃2例，均在兰州市）；当日转为确诊病例4例（境外输入3例）；当日解除医学观察18例（境外输入17例）；尚在医学观察的无症状感染者356例（境外输入339例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28721例。其中，香港特别行政区12301例（出院11998例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院66例），台湾地区16343例（出院13742例，死亡846例）。