打击骗保 别让“救命钱”变成“唐僧肉”

最近几天，多起与医保基金相关的事件曝光：先是四川达州一家民营医院院长带头“借医行诈”，骗取医保基金超千万元；此后，安徽省淮北市一家民营医院被曝诱导178名老年慢性病病人住院，院长因诈骗罪被判处有期徒刑8个月；紧接着，全村人患“脑中风”的事件进入公众视野，村医误操作导致出现5岁儿童患脑中风、人死后还有48次医保消费等怪现象备受质疑。

其实，除了全村人患“脑中风”这起事件之外，其他几起事件并非近期发生。当前此类案件密集曝光，彰显了有关部门打击医保骗保的力度与决心。同时，这几起案件具有较强的代表性，可以总结出类似案件的新特征。

比如，“院长带头骗保千万”案件的一个突出特点是，涉事医院先后收治来自四川、安徽、河南、重庆、贵州等5省市医保住院病人5059人次，进而实施骗保。医院利用正在实施的跨省异地就医直接结算改革，将骗保的目光移向省外，这与过去骗保多局限于本地的做法存在明显不同。基金监管需跨省合作，难度陡然提升。对于此类新动向，理应保持高度警惕。在实施跨省异地就医直接结算时，多地打击骗保要做好制度设计与协同配合。

医改进度加快，基金监管也应同步更新。门诊报销政策改革在即，职工医保参保人员在门诊至少能以50%的比例报销药费。这项医保重大改革，将给民众带来可观的实惠，但也可能滋生通过门诊倒卖药品赚取差价等骗保行为，需要出台有针对性的防范举措。

村医“误操作”导致村民集中被“脑中风”，则说明农村医疗机构信息化建设比较滞后。村医不熟练掌握现代信息技术，不仅让错录、多录医保信息等现象频繁发生，而且也使得医保智能审核等先进的监管手段，在此完全派不上用场。加快基层医疗信息化建设、全面提升乡村医生的综合素质，方能尽快补齐基层医保监管短板。

当前处于医疗保障网建成初期，总体而言，骗保方式还比较原始，打击的技术难度不算太高。不过，随着打击力度持续加大，拉人头、假住院等明骗将明显减少，隐藏在正常医疗活动当中的技术性暗骗，将会成为主流，打击暗骗，需要具备较强的医学专业知识，建立一支高素质的医保基金监管队伍。人才队伍建设无法一蹴而就，更需提前着手、稳步推进。

“救命钱”这个俗称，准确地诠释了医保基金的重要性；“唐僧肉”这个比喻，则体现出医保基金监管面临的复杂局面与严峻形势。医保基金监管不能急于求成，更无法一步到位，不仅需要持续保持较强力度，还须不断改进方法。只有增加治理手段的针对性与适应性，才能让基金使用与监管相得益彰，让“救命钱”都能用对地方。