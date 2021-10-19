第六届中国特殊食品大会召开

10月15日，由中国营养保健食品协会主办的第六届中国特殊食品大会在江苏无锡召开，来自相关部门、产、学、研等各方代表汇聚一堂，以“庚续百年·触石创新·引领行业高质量发展”为主题，围绕当前特殊食品行业发展面临的问题展开讨论。

16日下午举办的“T20高峰论坛”上，中国飞鹤副总裁卢光指出，未来公众个性化、多元化的消费需求会进一步增多，飞鹤在基础研究、新品研发、产品生产和产业积累等方面进行了多重探索，打造高质量供给体系，增加优质商品和服务的供给，助力婴幼儿营养健康水平的提升和人民生活品质的改善。

婴幼儿产品发展的新亮点圆桌论坛现场。（受访者供图）

17日，中国营养保健食品协会携手飞鹤，邀请乳业及相关领域的专家、优秀企业代表等，举办2021微生物控制与安全论坛，论坛聚焦微生物控制重要性、微生物限量-国家标准制定、微生物控制手段等重要问题进行专业讨论。

中国营养保健食品协会副会长、东北农业大学食品学院院长姜毓君进行主题分享。“促进婴幼儿健康成长的首要任务是保障婴配食品质量安全，企业要在婴幼儿配方食品生产过程中，建立健全微生物控制措施，进一步提升产品质量。”姜毓君表示。

论坛主持人、原黑龙江省食品药品监督管理局副局长张守文表示，微生物侵入是导致食品被污染的重要因素，因此，微生物控制是全球食品安全的监管重点，也是食品、药品行业的重点、焦点话题。

国家食品安全风险评估中心研究员田静认为，在食品生产加工过程中，必须建立并应用微生物风险控制措施，尽可能降低导致风险的可能性。

“微生物控制主要包括两个方面，一是排除掉有害微生物，另一种是控制有益微生物，让其为人类更好地服务。”江南大学食品学院食品生物技术中心主任赵建新指出。他强调，随着微生物研究的不断深入，其应用领域持续拓展，其中特医食品和微生物药物等是目前重要的应用领域。

飞鹤作为企业代表分享了其在微生物控制方面的探索。“近几年，飞鹤借鉴制药行业‘预防为主’的理念，进行微生物控制。制药行业的微生物控制起步更早、要求更严格，形成了成熟、系统的管理方法和控制体系，有许多地方值得学习借鉴。”飞鹤实验室负责人刘英涛说。飞鹤根据微生物特性，采用制药行业的方法系统，围绕人员、机器、原材料、方法、环境、检测等6大方面，设立了涵盖人员识别、死角清洁消毒、更衣流程、设备死角风险防控等50项监控指标，形成了严苛的微生物防控体系。此外，为了保证微生物鉴定的准确性，飞鹤工厂的实验室除了配备国家和相关机构要求的检测仪器设备之外，还配备了自动化病原微生物鉴定系统和荧光定量PCR检测设备，以便采用基因和分子生物学方法，对微生物进行分型定量，并通过基因追溯的方式，确定微生物的来源，并进行更加精准的控制。

“病原微生物的分型可以监控病原体的变化趋势，是进行食品安全监测的重要手段。”中国检验检疫科学研究院研究员陈颖表示。

飞鹤相关负责人表示，未来，飞鹤将继续以先进的生产工艺和严格的质量管理，持续推动行业高质量发展。