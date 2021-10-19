“野蛮装修”引热议 专家：须参考原始户型图

国庆假期过后，又一则关于业主“野蛮装修”的消息登上了互联网热搜——8月，浙江杭州某小区一户业主在装修自家房屋时，敲掉了承重墙，导致整栋楼变成D级危房。10月，因涉嫌过失以危险方式危害公共安全罪，该户业主、包工头已被采取刑事强制措施。

在中国裁判文书网上以“承重墙”为关键词检索，可以发现此类案例已经是屡见不鲜。拆除、改变房屋承重墙导致的侵权，2020年以来在辽宁、河北、湖南、江苏等地均有发生。由此可见，不少装修业主对承重墙依然缺乏了解。

民法典第二百七十二条规定：“业主对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利。业主行使权利不得危及建筑物的安全，不得损害其他业主的合法权益。”业主拆除、改变承重墙造成侵权，就可能面临罚款、赔偿，如果危害到公共安全，还会构成犯罪，需要承担更严重的法律后果。

“承重墙千万不能碰，这是常识。”在接受科技日报记者采访时，中国建筑一局（集团）有限公司高级工程师邢立华对想要装修的业主进行了提醒。“建造房屋时，整个楼体的负重都是经过精密计算的，包括承重墙在内的结构都会配合计算结果进行设计。改变承重墙，可能造成牵一发而动全身的后果。”

邢立华表示，业主在进行装修改造时，可以拆改的是填充墙，而承重墙绝对不可拆改。如果身边没有专业人士，判断承重墙的最简单方法，就是参考开发商和物业交给每位业主的原始户型图。图纸上标注为黑色/阴影的墙体就是承重墙，标注为灰色/白色的墙体则是填充墙。

“对房屋结构进行大幅度调整，需要严格的计算以及加固，一般的住户没有这样的能力，更不能在装修中触碰‘红线’。”邢立华补充说。

在工程设计当中，不同的房屋结构也意味着承重墙的差异。一般来说，砖混结构的房屋几乎所有墙体都是承重墙，此类房屋多见于20世纪90年代前修建的老小区；框剪结构的房屋既有承重墙，也有剪力墙，装修中这两种墙都不可以触碰，只有填充墙可以拆改，此类房屋常见于现在的许多高层住宅；框架结构的房屋内部的墙体一般都不是承重墙，此类房屋多是大型商场、办公楼。（实习记者 孙明源）