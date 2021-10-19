“草根”公益创业者的坚守与突破

成立不到两年的长春“草根”公益基金会，捐赠的资金和物品价值超过了5000万元。在同行眼中，星梦公益基金会创始人林琦，打出了一张漂亮的成绩单。

“公益基金会？是理财用的吗？”在长春创办公益基金会的两年里，林琦经常被这样问。北方城市公益创业起步较晚，很多人不明白公益基金会是什么组织。在长春，相比于企事业单位的公益基金会，林琦说自己创办的星梦公益基金是个“草根”组织，核心成员是从业多年积累的人脉。

成立公益基金会前，林琦做了多年“好人好事”。直到两年前，林琦去上海参加了一场自闭症儿童公益活动，才大开眼界，“原来公益可以这样做”。上海的公益基金会对公益文化和理念的传播、活动内容和形式的设计，都让她深受启发。

“如果长春也有这样专业化的公益活动，就能整合更多的优质资源，有效帮助更多需要帮的人。”从小在长春生活和工作的林琦，决定成立公益基金会，把最新的公益理念带到长春。

此前一直做经营咨询公司的林琦，召集了8位志同道合的伙伴，共同发起成立了星梦公益基金会。

“人人公益，处处可为”是星梦公益基金的理念。林琦在星梦公益基金会基础上，还发起成立了星梦公益发展中心 、星梦公益志愿者联盟和星梦公益银行，依托这4个平台来策划公益项目，开展社会服务。

星梦公益基金会的理事来自地产、医疗器械、科技和商会等行业。为了保障基金会的公益计划正常进行，理事们进行募款的同时，还设立了针对爱心人士的月捐和年捐，金额不限。

初创公益基金会募款并非易事。近一年来，月捐总额最高只有9万多。

但把一线城市公益理念带到家乡时，她发现有些水土不服。在林琦看来，并非北方的企业家没有爱心，而是不了解公益基金会的运作模式。

为了能让公益基金会正常运转，林琦曾经的合作伙伴，成了她首批募款对象。有的合作伙伴一听她要募捐，直接爽快答应，完全不问钱究竟如何花。“我虽然心里高兴，但单凭人情的筹款，很难持久，不能每次募捐都欠人情。”林琦说，朋友出资是为了帮我，而不是为了做公益。

最长效的筹款，是根据客户的需求，设计公益活动，为对方带来良好的社会效益。可对于初创的星梦公益基金而言，没有公信力就很难募款，对此林琦也曾迷茫过。

想不通时，就向“行业大咖”请教。“踏实做活动，就会有影响力。”一位上海公益创业达人鼓励林琦，社会对公益基金会都有一个质疑、了解、和信任的过程，专心一个领域，从小活动做起。

基金会刚成立时，林琦和团队曾在多个领域开展公益活动，诸如助力乡村振兴、支持防疫抗疫、帮扶抗战老兵、关爱环卫工人等。摊子大，运作起来很吃力。接受指点后，林琦意识到，要把活动做出实效和影响力，不能广撒网。

在长期关注和参与灾难救援、防疫抗疫外，星梦公益基金会把重心放在了教育和自闭症儿童领域，先后推出了自闭症儿童关爱、村小成长、留守女童帮扶等计划。

去年，星梦公益基金募集了70万元资金，为14所村小捐赠了160台电脑。不仅捐物资，林琦还把这些村小发展成为星梦公益基地，针对硬件环境、师资、儿童身心健康等方面，进行长期帮助。

最近，林琦和伙伴们正在筹备一场公益慈善文化拍卖会。拍卖会与吉林省书法家合作，拍卖所得用于给村小建立图书室、校医室和活动室。

同时，星梦公益基金会还与应急训练机构进行合作，专门为自闭症儿童设计了易于他们理解和接受的应急避难逃生方法。

面对当下北方城市的公益环境，推行公益计划的同时，推广公益文化和理念，是林琦和团队最急迫做的事。在她看来，整体环境得不到改善，作为公益基金会个体也无法良性健康地发展。

她经常不厌其烦地跟身边人普及：公益不是施舍别人，更不是企业家和成功人士的专属，每一个都可以参与其中， 不限于捐钱捐物，还能捐时间和智慧。

为了更好地普及公益理念和文化，林琦还在吉林省各地设立了130家公益基地，涉及中小学、老年大学、银行、社区街道、茶馆等。林琦有意把很多公益基地建在了中小学，希望培养孩子们从小有公益意识。

基金会的工作人员，大多是不计工资，愿意跟着林琦锻炼能力、开阔眼界、丰富职业资源的非专业毕业生，流动性很强。“很难招聘到专业或有相关经验的人才。”

尽管如此，林琦还是每天带着团队乐此不疲地做公益活动。两年的积累，让星梦公益基金会逐渐在吉林省站稳了脚跟。林琦还积极与全国各地发展成熟的公益基金会联络，借助对方的公益平台，吸引更多资源关注吉林公益事业的发展。在教育和自闭症儿童领域深耕，让家乡更多人了解公益金会和参与公益，林琦带着团队正在努力着。