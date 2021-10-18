北京疾控中心：途径西安市雁塔区等地的这些人员来京需主动报备

人民网北京10月18日电 （记者张文婷）近日，陕西省西安市、宁夏银川市通报多例外省游客及密切接触者核酸检测阳性，为严格落实“外防输入，内防反弹”的防控策略，有效控制和降低疫情传播风险，北京市疾控中心向广大市民发出提醒，10月10日（含）以来途经甘肃省张掖市，10月11日（含）以来途经内蒙古阿拉善盟，10月14日（含）以来途经甘肃省嘉峪关市，10月15日（含）以来途经陕西省西安市雁塔区，10月16日（含）以来途经宁夏银川市金凤区、兴庆区（重点时间和场所附后），以及健康码异常（黄码或红码）的来（返）京人员，主动向社区（村）、单位、宾馆报告行程，配合健康监测、核酸检测等防控措施。

北京市疾控中心表示，全市各宾馆、酒店、民宿等提供住宿的单位要严格落实对所有入住旅客测温、查验健康码和行程码，发现有中高风险地区或有病例发生地区旅居史的来京人员，要及时向所在社区（村）报告，并配合落实相关管控措施。

针对机场、车站、码头等交通枢纽，要加强排查管控，严格落实测温验码，采取各种形式提醒有中高风险地区或有病例发生地区旅居史来京人员主动报告。

值得注意的是，广大北京市民继续坚持非必须不出境，不去中高风险地区及有病例发生的地区旅行或出差。同时，积极做好个人防护，科学正确佩戴口罩，勤洗手、常通风、保持安全社交距离。如出现发热、咳嗽等症状，戴好口罩及时就医，并主动告知医务人员旅居史、接触史及身体异常情况，就医期间避免乘坐公共交通工具。不要带病上班。

附：涉及的重点时间和场所如下：

10月10日（含）以来途经甘肃省张掖市甘州区和临泽县（重点包括张掖宾馆、平山湖大峡谷和张掖丹霞地质公园）。

10月11日（含）以来途经甘肃省酒泉市金塔县（重点包括胡杨林景区）。

10月11日（含）以来途经内蒙古阿拉善盟额济纳旗（重点包括怪树林景区、黑城弱水胡杨风景区、大漠驿站民宿、胡杨小厨餐厅、达来呼布路居延名邸小区西门北侧桐楠阁餐厅，居延海景区、学府花园桐楠阁、呼布镇达来呼布路学府花园小区北侧商户领头羊蒙餐羊蝎子火锅）。

10月14日（含）以来途经甘肃省嘉峪关市雄关街道及峪泉镇（重点包括嘉峪关关城景区、嘉峪关诺金国际酒店及附近茶马古道餐厅）。

10月15日当日17时前途经嘉峪关机场，10月15日当日15时至18时途经西安咸阳国际机场，10月15日17时（含）以来到访过西安市雁塔区唐隆国际酒店。

10月16日9时（含）以来到访过大雁塔、大慈恩寺以及11时（含）以来到访过侗庆楼古法面新陕菜。

10月16日（含）以来到访过银川市金凤区森林半岛小区。10月16日10:00以来到访过银川市金凤区亲水宴会中心。10月16日13:50以来到访过银川市兴庆区满春家园、天成小区、静安园。10月16日15:50以来在银川市兴庆区乘坐过301公交车（贺兰和平站—通达北街站方向）。

10月17日9:00以来到访过银川市金凤区森林半岛小区东门南京包子铺。10月17日13:40以来到访过银川市金凤区顶牛纯汤牛肉拉面（森林半岛店）。