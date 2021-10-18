推动医院检查检验结果互认共享，让患者少跑路

换一家医院看病，有些检查要再做一遍，有时还得等上一两天，既耗时又耗钱，这是不少患者在就医过程中面临的困扰。近日，在福建省立医院，这一问题有了解决方案。作为全省首家信息系统改造试点单位，省立医院在省纪委监委和省卫健委的协调推动下，初步实现了医院检查检验结果的互认共享，患者的就诊体验显著提升。

“全民健康信息平台”存储患者近3个月的医学检查检验结果，患者在任一互联互通互认医院就诊时都可以调阅使用，打通了医疗数据共享互认“高速路”，让“数据多跑，群众少跑”。

民心是最大的政治。省纪委监委从近年来老百姓反映强烈的突出问题入手，将“整治医疗机构不合理的重复检查问题，推进规模为三级的医院间医学检查结果互认、资源共享”列为“点题整治”项目。省卫健委作为主管部门迅速响应，会同市场监管、医保等部门，以福建省立医院作为试点，围绕检查检验结果的互认项目、互认范围、互认方式、信息系统改造接口路径等展开探索。省纪委监委驻省卫健委纪检监察组闻令而动，赴各省属医院调研，倾听一线声音，提出意见建议，督促卫健部门把“点题整治”抓实抓细抓到位。

7月以来，福建省立医院成立“医学检查检验结果互联互通互认试点工作小组”，参考临床检查检验常规和临床诊疗需求，进一步细化互认规则。同时，与福建省临检中心、福建省放射诊断质控中心商讨工作计划，制定和推行全省统一的检查检验互认项目的标准名称，推动省内检查检验的同质化发展。

通过试点建设，医院检查检验结果互认共享框架逐步形成。在原有基础之上，省卫健委根据试点情况，探索运用信息化手段实现开单前提醒、开单后智能审核、后台预警等功能，修订《检查检验结果互认方案2.0版》，并制定医院检查检验结果上传至全民健康信息平台的技术路线和实施方案。“全民健康信息平台能够为我院提供统一的检查检验报告注册上传、查询服务，统一数据上传标准，规范数据存储结构，并提供统一的共享交换服务。”省立医院有关负责人介绍，信息在院内和平台线上同步，实现了检查检验互认项目的弹窗提醒。目前系统已进入临床试运行阶段。

依托“全民健康信息平台”，能够在医共体内形成临床检验、医学影像共享，有序推进“基层检查、上级诊断”工作，逐步提高互认率，降低重复检查率。在数据支撑下，平台也可以重点监测同一病人多次检查、超范围检查、高值高频医学检查，实现对医疗机构检查检测的质量监管。

除了数字赋能，省卫健委在建立长效监管机制上下功夫，修订2021年《公立医院院长绩效考核》指标，将专项治理结果与院长绩效考核挂钩；推动医保部门加强对纳入医疗保障范围内的医疗检查行为和费用监管，合力推进医疗行业监督管理工作。

据悉，通过试点先行，以点带面，预计今年10月底，省属医院之间将完成互认任务。