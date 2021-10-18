“互联互通”新政满月 App解除外链屏蔽了吗？

以前，在微信上难以打开完整微博链接；在一些电商平台上甚至不能打出“微信”二字，不然会被屏蔽；抖音小视频在某些平台上无法观看……工信部 7月启动互联网行业专项整治行动，屏蔽网址链接被列入重点整治的问题之一。昨天是工信部对解除外部网址链接屏蔽的最后期限，各大App“彼此屏蔽”的问题是否已经得到改善了呢？日前，北京青年报记者从社交媒体分享、购物链接分享和多元化的支付途径等三方面体验了App“互通”后的使用效果。

体验一

社交媒体分享

测试App：微博、微信、抖音、快手、小红书、今日头条

体验测试发现：在可分享的选项中，今日头条的内容只能分享给“抖音好友”，而其内容无法直接分享到微博、小红书、快手等平台，但是今日头条提供了“截图分享”功能可以供用户自行分享到其他平台。

小红书内容可以直接分享到微信、微博等平台，但在微博发布了链接后不能直接播放，需要点击“网页链接”。小红书的内容不能直接分享到抖音、快手、今日头条等平台，但其提供了“保存至相册”、“生成分享图”、“复制链接”等“手动分享模式”。

快手的内容可以直接分享到微信、微博等平台，但微博平台发布链接后仍不能直接播放，点击链接后需要“在网页打开”，再转跳到快手播放。快手的内容不能直接分享到抖音、小红书、今日头条等平台，但其提供了“保存至相册”、“复制链接”等“手动分享模式”。

抖音内容可以直接分享到微博、微信、今日头条等平台，但微信平台分享必须为“复制口令”或下载视频后再发给好友。抖音内容不能直接分享给快手、小红书等平台，但其提供了“保存至相册”、“复制链接”等“手动分享模式”。

微信公众号文章无法分享到上述其他测试体验App。

微博内容可以直接分享到微信等平台，但上述其他测试体验App则无法直接分享，不过其也提供了“生成长图”、“复制链接”等功能。

结论：社交媒体间的分享还有“壁垒”，虽然部分App已经不再“屏蔽外链”，但是对于用户来说，不便仍旧存在。

如同为短视频，分享到微博上，抖音可以直接播放，小红书需要点击链接播放，而快手则需要转网页再进入快手App来播放。

体验二

购物链接分享

测试App：微博、微信、淘宝、京东、拼多多、美团、携程。本次主要是体验5家购物、生活、出行旅游平台链接分享到社交平台的情况。

体验测试发现：淘宝的商品链接虽然支持分享到微信、微博，但微博发布后，该链接则变为一行文字，点击后显示一行网址，同时带有“如需浏览，请长按网址复制后使用浏览器访问”，并不能直接转跳。淘宝内把商品分享至微信，仍是以复制淘口令的方式，被分享方仍旧需要复制口令，再到淘宝中打开。

京东也支持商品链接分享到微信、微博，且微信分享链接能直接打开。不过，其在微博情况与淘宝类似，需要手动复制链接等一系列操作，不仅如此，京东在微博上的分享还可能失败，导致只有文字，没有链接。

拼多多仅支持分享到微信，且微信可直接打开分享链接，不过其提供了“分享图片”、“复制链接”的功能。

美团支持分享到微信、微博，且微信可直接打开分享链接。微博不仅在内容中显示了美团商户的名称、地址、电话，还提供了可以直接打开美团相关页面的链接。

携程支持分享到微信、微博，且微信可直接打开分享链接。微博在内容中没有显示商户名称，但有可以直接打开携程相关页面的链接。

结论：在购物、预订的链接分享体验中，微信的体验感略好于微博，但是对于大多数用户来说，淘宝链接分享比较复杂。

体验三

多元化支付

测试App：微信、支付宝、淘宝、京东、饿了么、美团。微信、支付宝主要测试“向商家付款”、朋友间转账/发红包，其他App主要测试多元化付款。

体验测试发现：微信、支付宝目前均不支持用对方App的转账、红包和付款行为，不过支持提前绑定的用户本人借记卡进行上述操作。

而淘宝平台仅支持通过“支付宝”的付款行为。

京东平台除了自身的京东支付外，还支持微信、Apple Pay等。

美团除了自身的美团支付外，还支持微信支付、支付宝支付和Apple Pay。

饿了么平台默认使用支付宝支付，但可在“支付方式”中选择其他方式，如微信和花呗。

结论：目前，淘宝平台支付方式变化不大，微信和支付宝彼此互通还需要时间，而更多的新兴购物平台都为用户提供了微信、支付宝等两种以上的支付选择，让用户更为方便。（记者 张鑫)