历史是最好的教科书，党史是最好的营养剂。今年以来，各地各部门深入推进党史学习教育，学党史、悟思想、办实事、开新局。学习党史是为了从党史中汲取思想、智慧和精神的力量，更好地砥砺初心、坚定前行，归根结底，为人民群众办实事、解难事，这是学党史、悟思想的根本落脚点。

人民期待更好的教育，教育关涉千家万户的切身利益，教育是最大的民生。构建高质量教育体系，解决教育发展不平衡不充分问题，发展更加公平更高质量的教育，依然是当前社会各界的期盼。教育领域，有许多急难愁盼问题待解，比如大城市学区房热、热点区域学位不足、学生作业负担和校外培训负担过重，在资本力量的裹挟之下，校外培训乱象迭出，扰乱了学校教育秩序，也刺激了全社会的教育焦虑，破坏了整个教育生态。

能否在推进党史学习教育过程中解决这些党中央关心、群众关切、社会关注的教育问题，营造一个健康的教育生态，不仅关系孩子的健康成长、全面发展，关系群众的教育获得感幸福感安全感，也关系国家人才培养的大局，关系到民族复兴伟业是否后继有人。

从年初部署“五项管理”到出台相关措施整治学区房乱象，从推动“双减”政策全面落地到实现课后服务全覆盖，从规范“公参民”学校到大力增加公办学校学位、加大教师轮岗力度……我们看到，近一段时间以来，直击痛点的教育改革政策频出，教育领域迎来了系统性的变革。很多问题有着复杂的成因，本身是社会问题在教育领域的投射，但是一套组合拳打下来，成效依然是可见的。

“三点半放学”，家长没时间接孩子的难题，一直以来是一件烦心事、操心事。以课后服务为例，这是强化学校主阵地作用，满足学生多样化需求、促进学生全面健康成长的重要途径，也是减轻家长负担的重要举措。推动课后服务全覆盖，无疑是一项“顺民意、暖人心”的民生工程，为群众办实事的应有之义。数据显示，截至9月22日，全国10.8万所义务教育学校中，96.3%的学校提供了课后服务，85%的学生参加了课后服务，86.2%的教师参与课后服务工作。而“双减”政策全面推行以来，数据显示，97.5%的家长对学校新学期减负提质各项措施和成效表示满意，其中六成以上家长表示非常满意。

办实事、解难事并非一蹴而就，教育改革发展的复杂性决定了解决问题的过程中还会出现新的问题。比如，推动课后服务全覆盖，对广大教师提出了更高的要求，如何调动他们的工作积极性、保障广大教师权益，如何提高课后服务质量，使之叫好又叫座，这些都决定了改革能否持续推进。

还要看到的是，虽然政策陆续出台，但是各地落实力度存在差异。以“五项管理”为例，教育部的实地督查发现，绝大多数省份都在按照相关要求强力推进落实，“五项管理”规定要求正在逐步落地，取得了阶段性成效。但是，也存在政府部署落实不到位，一些地方只是简单照转文件，却没有对政策作系统性、针对性宣传解读。学校层面也存在落实不到位的情况，如一些学校手机管理不严格、中小学生睡眠时间不达标等问题。这些问题的存在无不影响改革的落实和推进。

能否继续解决改革中出现的各类问题，是有没有把好事办好、把实事办实的试金石。它要求地方政府以及教育主管部门，做到民之所盼，政之所向，问政于民、问需于民、问计于民，坚持问题导向、聚集群众关切，用高质量教育体系回应民众对美好教育的期待。

（作者：杨三喜，系媒体评论员）