让新职业更有时代的温度（新视角）

8小时工作制外，网约车、外卖送餐、网络直播、知识分享等灵活就业形式，吸引了诸多从业人员的目光。

与传统意义上的临时工不同，“零工经济”从业者大部分不受具体行业领域的限制，更能够发挥自身优势，近年来备受年轻人青睐。早在疫情之前，在移动技术搭建的桥梁上，“零工经济”逐渐发展壮大，成为互联网时代人力资源的新型分配方式，颇具规模。

人社部公布的数据显示，目前中国灵活就业的从业人员规模约2亿人。“零工经济”的蓬勃发展不仅为个人提供了增收途径，也在一定程度上降低了企业的运营成本，帮助企业找到“对的人”。这种新经济形态有效缓解了城镇就业压力，并将助力后疫情时代的经济发展。

“零工经济”众多光环的背后，也衍生出一些问题。比如，因缺乏晋升通道和职业积累而被质疑“吃青春饭”，无法兑现工伤保险、养老保险等导致的“安全感”缺失等。发展“零工经济”和保障从业者劳动权益不可偏废。要实现“零工经济”健康有序发展，就必须让从业者感受到新职业的温度。

让新职业更有温度，国家正频频发力。人社部等8部门前不久共同印发《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》，进一步规范平台用工关系，为从业者构建权益“防护网”。面对不断变化的劳动力市场，政府相关部门还应通过不断打造完善的法制、规范的市场环境、包容的文化氛围，为“零工经济”创造更好的发展空间。

让新职业更有温度，离不开企业发力。作为市场经营和吸纳就业的主体，为从业者创造更公平的就业机会、更安全的从业环境、更充足的社会保障，是企业义不容辞的责任。无论全职还是兼职，企业都应重视从业者的人身安全，维护其正当权益。对符合确立劳动关系情形的新就业形态劳动者，企业应依法订立劳动合同，对不完全符合确立劳动关系情形的劳动者要订立书面协议，充分保障其劳动报酬、休息、劳动安全等权益。

如今，“零工经济”为中国经济多元化发展增添了亮眼的一笔，这一新就业形式折射出中国经济的韧劲与活力，成为支撑互联网行业创新的重要力量，更成为大批劳动者实现人生价值的重要方式。期待政府、企业、社会的多方合力，把服务保障的体系完善起来，创造更加人性化的工作环境，让新职业更有时代的温度，让“零工经济”的发展更加健康有序。