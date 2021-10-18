你下班后打过“零工”吗？

9月16日，下午5时，张师傅下班了。坐在自己的车上，打开某网约车软件，他从一名企业员工变为网约车司机。“每天下班后，早回家也是闲着，不如开个网约车，还能赚点油钱。”张师傅对记者说。

晚上8时左右，张师傅收工回家。“我只是把它当个副业，如果某天觉得累，下班就直接回家。”时间灵活，不耽误本职工作，张师傅很喜欢开网约车，每月也能增加一些收入。

如今，越来越多像张师傅一样的上班族开始打“零工”，甚至很多人开始专职打“零工”。网约车司机、外卖骑手、代驾……灵活就业人员越来越多，“零工经济”悄然兴起。

从打“零工”到“零工经济”

说起打“零工”，60多岁的老李一下子就想起了自己的父亲。“父亲有一份正式的工作，但下班之后总会再去一些工厂、商店干点体力活，挣点外快，贴补家用。”老李兄弟姐妹4人，在那个年代，父亲养家不容易。

老李父亲的经历，一些上了年纪的人应该都了解，尤其是“50后”“60后”。即使没有亲身感受过，他们的不少亲人、朋友也有过类似体验。

上世纪70年代末，伴随着改革开放，东南沿海地区的乡镇企业异军突起，但技术和设备都很欠缺。

于是，政府和企业就从本地退休的技术工人或者上海、南京、苏州等城市的工厂和科研机构中聘请工程师，解决技术难题，提升产品质量。这些人被称为“星期日工程师”。“他们平时都在各自岗位上工作，利用周末去乡镇企业兼职，帮助企业攻坚克难。”北京大学研究员靳戈说。

经济快速发展，打“零工”变得越来越常见。“虽然某些企业或者工厂用人需求很大，但由于信息科技不够发达，并不能做到及时匹配。”靳戈表示。

这种供需不匹配的现象，渐渐因为互联网的诞生和发展而被打破，并且开始向“零工经济”发展。

“零工经济”指的是区别于传统“朝九晚五”，时间短、灵活的工作形式，利用互联网和移动技术快速匹配供需方。

清华大学社会科学学院社会学系副教授严飞指出，“零工经济”的最主要特征是对互联网技术的依赖，其工作内容极大扩展，包括外卖、快递等体力劳动，也包括借助线上平台远程开展业务和交付的工作，比如线上法律和金融咨询的专业化服务、创意和多媒体服务、线上营销支持、软件和技术开发、写作与翻译等。

去年底，由清华大学社会科学学院经济学研究所发布的《互联网时代零工经济的发展现状、社会影响及其政策建议》显示，“零工经济”正日渐成为推动“新就业形态”的重要力量和促进国民经济高质量发展的新增长点。2019年，中国“零工经济”对GDP总增量的贡献度为10.43%，预计到2035年，这一比重将增至13.26%，占GDP的比重将达到6.82%。

“零工经济”这种新业态正席卷全球。数据显示，在美国和欧洲，有10%到15%的适龄工作人口通过打“零工”谋生，还有10%到15%的人把打“零工”作为主业之外的副业，实际参与人数超过1.6亿人。

“一个爱好也能带来不少收益”

传统打“零工”，采用的是“企业-员工”模式，企业提供职位，个人应聘岗位。说到底，个人依然是企业的一部分。“零工经济”则改变了这种模式，将之转化为“平台-个人”模式，平台提供用人需求，个人进行选择。这是对传统模式的升级，能在平台上发布需求的不止企业，也可以是个人。

以网约车为例，个人需要用车，在网约车平台发布用车需求，网约车司机抢单，以此满足客户的用车需求。客户支付车费，可以视作报酬。快递员、外卖骑手、代驾等采用的都是这种新模式。

“平台成为‘零工经济’中劳动力提供方与需求方对接的媒介，实现供需快速匹配。”西北政法大学商学院副教授张夏恒认为，这是大批具有供应能力、劳动时间与技能的劳动者偏好打“零工”的重要原因。

小杨是个程序员，酷爱摄影，闲暇时经常拿着相机四处拍照。拍到好看的照片，小杨就会上传至一些商业图片网站。图片每被下载一次就可以得到相应分成，他每月靠拍照也能赚数百元。

不仅如此，随着技术的提高，小杨有了些名气。一些商业拍摄活动也会找他做专职摄影师，每次的报酬从几百元到上千元不等。“真没想到，一个爱好也能为我带来不少收益！”小杨笑着说。

这就是“零工经济”的魅力。报酬实时结算，且严格遵循多劳多得原则。如小杨，他拍的照片被下载的次数越多，收入就越高；他参加的商业拍摄活动时间越长，成片数量越多，付给他的费用就越高。“现在很多年轻人依靠打‘零工’获得的收入，可能比本职工作还要高。”靳戈说。

时间相对自由、地点不再固定、内容自主确定等也都是“零工经济”的特点。还有一个特点则具有鲜明的互联网特性——客户评价。那些拥有更多优质评价的“零工经济”从业者能收获更多的机会和更高的收入。

基于此，越来越多的年轻人加入“零工经济”从业大军。前几年火热的“斜杠青年”就是“零工经济”的前奏，年轻人不再满足于只干一种工作、只拥有一种身份。一些有余力、有时间的年轻人会根据自己的能力和兴趣去尝试更多的职业。

严飞表示，“零工经济”作为一种新兴的经济模式，突破了传统经济模式在时空上的限制，降低了市场信息传递成本，为更多劳动者提供了就业机会，为经济社会有序运转提供了有力支持。

加强对从业者的各项保障

小王是一名插画师，属于自由职业者，采用的是订单式的合作模式。“如果这段时间有灵感，我就多接几单，感觉比较累就少接点，主要还是看心情。”小王说。

灵活的工作时间让小王身心愉悦，但同时也面临一些问题，其中最大的问题就是社会保障。

随着“零工经济”进一步发展，不少人可能会选择放弃主要职业，开始全职打“零工”。这种现象在网约车、外卖、直播等行业越来越常见，其他自由职业未来也将拥有更多的全职零工从业者。这些从业者的养老保险、医疗保险等以及劳动权益如何保障，亟待解决。

据人社部公布的数据，中国灵活就业从业人员规模达2亿人左右，其中相当一部分就是“零工经济”从业者。据有关机构预测，到2036年，“零工经济”从业者将达到4亿人。

去年以来，外卖骑手因高强度的工作、低水平的保障引发社会高度关注。很多人开始反思，呼吁加强包括“零工经济”在内的新业态从业者的劳动权益保障。

为此，今年7月，人社部等8部门印发《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》，明确“督促企业依法参加社会保险。企业要引导和支持不完全符合确立劳动关系情形的新就业形态劳动者根据自身情况参加相应的社会保险”；国家市场监管总局等7部门发布《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，督促平台为建立劳动关系的外卖送餐员参加社会保险，支持其他外卖送餐员参加社会保险。

“如果这些‘零工经济’从业者未被纳入社保体系，将加剧人口老龄化的相关风险。”靳戈表示，只有参与社保，新业态从业者的后顾之忧才能有效缓解，社会整体的消费结构和人口结构才有望优化。

对平台、企业的监管也要落实到位，防止出现“上有政策、下有对策”的情况。对此，张夏恒建议，相关部门应通过定期或不定期的抽检、核查，加大对违法违规行为的惩治力度，改善“零工经济”平台及企业用工环境，切实保护好从业者的合法权益。

此外，有不少专家建议，要加快商业保险尤其是商业养老保险的建设力度。今年5月，中国银保监会发布开展专属商业养老保险试点的通知，从6月1日起，在浙江和重庆开展专属商业养老保险试点。据了解，专属商业养老保险在缴费和领取福利方面将更加灵活，更符合灵活就业人员的实际情况，这将为“零工经济”的从业者提供更多选择。