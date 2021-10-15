营地医务室确保伊拉克油田的中国工人新冠“零感染”

新冠疫情仍在全球蔓延，许多中国海外项目面临防疫重压。日前，据了解，中国企业在伊拉克米桑油田建立的营地医务室，在疫情中成功确保2000多名中国石油工人“零感染”。

这个营地医务室由中海油服伊拉克分公司设立，2019年5月投入运行，面积近1000平方米。医务室的26名医生来自国内大型医院的临床内外科、骨科、全科、心理科、影像、检验及麻醉等相关科室，主要为油田工作的2000多名中国职工提供各类医疗服务和健康管理。

医务室负责人耿文奇介绍说，自新冠疫情暴发以来，医务室第一时间完成了新冠感染救治处理培训，在油田现场开展了新冠抗体检测，设立发热门诊和隔离病房，制定现场感染诊疗流程、应急预案和防控方案，确保了中方员工“零感染”。

受多年战乱影响，伊拉克医疗卫生体系薄弱，油田周边缺乏卫生和急救设施。目前，油田现场一旦出现突发医疗事件，医务室可以迅速抽调各作业点值班医生，第一时间组成医疗团队开展救治。此外，营地医务室还可联网接入中国国内医院的远程会诊系统，提升了现场处置能力。

从事管线电焊的油田职工张玉香数天前突发急性阑尾炎，情况紧急。医务室工作人员根据临床症状和现场B超、血常规检测结果确定病因，立即为他实施手术。躺在病床上的张玉香对新华社记者说：“当时疼得特别厉害，手术进行了半个多小时，手术后身体就放松了……特别感谢这里的医护人员。”

据耿文奇介绍，根据疫情防控需要，该医务室即将升级为米桑油田应急医疗救护中心。目前生化检验室、聚合酶链式反应(PCR)检测室和采样室设备已采购完毕，正在运输途中。米桑油田将力争成为伊拉克第一个具备核酸检测能力的大型油田。（记者 张淼）