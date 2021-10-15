北京：深入推进妇幼保健专科建设 不断提升妇幼健康服务高质量发展

为不断推进落实妇幼健康服务机构标准化建设和规范化管理，提升妇幼健康服务能力和水平，增强群众获得感，自2017年，北京市卫生健康委按照国家卫生健康委妇幼司《关于印发妇幼保健专科建设和管理指南（试行）的通知》要求，不断深入推进妇幼保健示范专科建设工作开展，提升妇幼健康服务高质量发展。

坚持保健为主发展理念。北京市在妇幼保健专科建设工作中，结合健康北京“大卫生、大健康”发展思路，坚持以保健为重点，突出保健与临床相结合的工作原则，推动由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。在做好妇女、儿童个体保健服务的同时，注重群体疾病预防与健康管理，推动全市妇幼健康服务均衡发展，切实提高服务的公平性和可及性。

严格专科建设标准。北京市严格按照国家《妇幼保健专科建设和管理指南》，在专科发展规划、制度建设、设备设施、人员配置、专科服务、技术推广、科研引领等方面对标对表。通过专科建设，促进示范单位形成“四个一”，即优化一套制度、建立一支队伍、配备一定设备、推进一批科研。同时，北京市对示范单位开展动态管理，每三年为一个建设周期，期满严格开展评估验收，促进长效发展。

争取政策支持保障。北京市妇幼保健专科建设坚持以机构为主体，由院级统筹管理，集全院之力支持发展。为推进专科建设高质量发展，北京市积极争取财政支持，设立妇幼保健专科建设专项经费，对每家示范单位予以100万元经费保障，用于专科建设过程中人员培训、硬件设施配备、科研经费等方面支出，并鼓励辖区及机构给予相应经费支持。

分批分类推进建设。北京市高度重视专科建设工作，在全市符合条件的各级医疗机构范围内广泛开展遴选评估，分批分类推进专科建设工作。先后组织遴选4批共21家妇幼保健专科示范单位，涵盖部属、市属、区属等不同级别，以及综合医院、专科医院、妇幼保健院等不同类别的医疗机构，并覆盖孕产保健、儿童保健、妇女保健和健康教育等专业。

打造专科服务亮点。通过专科建设，北京市打造北京大学第三医院孕产保健专科、北京妇产医院更年期保健专科、海淀区妇幼保健院儿童眼保健专科、通州区妇幼保健院中医儿科专科等一系列妇幼特色服务亮点品牌，成为服务群众的优质平台。同时，积极开展国家妇幼保健特色专科的遴选和推荐，已成功建设国家级孕产期保健特色专科3家、更年期保健特色专科3家、新生儿保健特色专科1家。

据介绍，未来北京市将以妇幼保健专科单位建设为契机，持续推进特色专科建设与管理，不断提升妇幼健康服务体系标准化建设与规范化管理水平，推动北京妇幼健康特色专科高质量发展，进一步提升广大妇女儿童的获得感、幸福感和安全感。