福建省第三季度投诉三大热点：海外代购、培训机构、“纸螃蟹”

13日，记者从省消委会了解到，今年第三季度共受理消费者投诉16104件，解决15171件，解决率94.21%。为消费者挽回损失922.35万元，其中属欺诈行为得到加倍赔偿的33件，得到加倍赔偿额1.51万元，接待来访、接受咨询52973人次。

2021年第三季度投诉中，根据投诉性质划分：质量问题5574件，占投诉总量的34.61％；售后服务问题2953件，占投诉总量的18.34%；合同问题2688件，占投诉总量的16.69％；三者占投诉总量的五成以上。

海外代购、培训机构原合同变动或倒闭、“纸螃蟹”成为第三季度投诉热点。

省消委会指出，海外代购存在价格风险、质量风险、时间风险、退换风险以及责任主体的确定、因跨地域性而产生的法律适用的冲突与选择等。一旦代购环节出现问题或是购买的商品存在质量瑕疵，甚至对使用者造成损害，实际购买人想要维权时则会面临举证难、鉴定难、索赔难等问题。

“双减”背景下，消费者维权的专业性很强。教育部将义务教育阶段校外培训划分为学科类和非学科类教育培训。家长们在选择培训机构时，首先要明确需要教育培训的类别，再有针对性地选择与之相匹配的机构，并仔细核对培训机构的培训类别与范围，选择学科类培训机构要注意其审批成立的时间。如果合同无法按照约定继续履行，可以选择与校外培训机构的经营者进行协商。如果最终协商不成，可以选择请求当地消委会、12315、人民法院变更或者解除合同。

“纸螃蟹”大闸蟹礼券让消费者面临着提货难、维权难等陷阱，商家以低折扣吸引消费者，实际产地无从得知。要从源头健全对蟹券的管理，才能刹住蟹券交易的乱象。（记者 林智岚）