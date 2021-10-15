今天，我们这样助养老（体验·新时代·追梦人）

孙佳在为常桂芬老人检查眼底情况。

本报记者 邱超奕摄

景文欢帮助老人调试沙发旁助力扶手的高度。

本报记者 刘诗瑶摄

刘建平（左二）耐心细致地为汪爷爷的伤口换药。

本报记者 杨彦帆摄

开栏的话：

人民是历史的创造者，个人命运是时代进步的风向标。新时代，我们都在努力奔跑，我们都是追梦人。每一个追梦的姿态，都定格为时代的景深；每一滴奔跑的汗水，都浇灌着美好的未来。在向第二个百年奋斗目标迈进的新征程上，14亿多“追梦人”的共同奔跑，将汇聚成中华民族伟大复兴的铿锵足音。

深入贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神，践行以人民为中心的发展思想，本报即日起开设“体验”栏目，以“新时代·追梦人”为主题词，脚步奔向基层，镜头对准群众，图文并重、创新表达，透过普通百姓的追梦故事、奋斗故事、创造故事，反映进一步解决人民群众急难愁盼问题的新探索，展现中国式现代化道路的新图景。

首期“体验”走近新就业形态中养老、助老行业的劳动者，敬请垂注。

老年人能力评估督导员孙佳——

老人健康，我来打分

本报记者 邱超奕

北京的深秋，有了些许寒意。

一大早，本该轮休的北京市隆福医院重症监护病房主任孙佳出了家门。自行车七弯八绕，拐进东城区东厂胡同，停在一栋老单元楼前。

同事李静早到一步。两人戴好口罩，披上白大褂，敲开一楼一户人家。

“病房里我是主任，今儿进了这门，我还有个新身份。”孙佳卖了个关子。

94岁的常桂芬老人摸索着起身，一把抓住孙佳的手。“哟！奶奶，快让我瞧瞧。”孙佳蹲下身，翻过老人手背。老人的手肿胀发红，粗大的骨节高高隆起。孙佳心疼地抚摸着，“您这手，能攥成拳吗？”

“看天儿。白天成，夜里蜷不上，阴雨天疼得贴膏药。”老人说。

“那吃饭自己能行？”听到这话，常奶奶挺起腰板：“能拿筷子，洗衣服也没问题，家里还拦着我干活儿呢！”

“这特好！平时您还可以帮着择择菜、挑挑豆子，对手有好处。”孙佳转头嘱咐老人的儿媳杨春英，“让老人家适当做点事，既锻炼活动能力，也锻炼脑力。”

几个人聊着，护士李静翻开一份老年人失能等级评定表，在“食物摄取”和“活动耐力”一栏打了0分，分数越低，意味着老人自理能力越强。这份10页的评估表，按日常活动、精神状态、感知沟通、老年综合征等大类，细分出40多项指标，通过综合打分，评估出失能等级。

“老人最近就是眼睛不太好，白内障，青光眼，视力降得厉害。您看该怎么办？”杨春英问。

孙佳拿起手电筒，轻轻托起常奶奶的下巴：“能看到光亮吗？”

“模模糊糊，看久了头还有点涨。”孙佳一听，皱起眉头，“给奶奶量量血压。”

血压、心率、血氧，李静边测边记，“多久没量血压了？”一旁的杨春英一拍大腿：“哎呀，好像还是半个月前。”

“视力下降可不单赖眼睛，高血压也是诱因，甚至可能引发更大的危险。”言语间，孙佳多了几分严肃，“高龄老人必须经常量血压，稍有波动没事，但这么高不正常。”她仔细交代起观察流程——后续两天，老人睡醒后别起床，先测血压，如果还高，马上去医院。

“太感谢了！今儿给我们全家上了堂健康科普课，还排除个大隐患。”杨春英一个劲点头致谢。

从常奶奶家出来，孙佳二人马不停蹄，赶往东黄城根南街，一上午又看了两户老人。

医生、护士之外，孙佳和李静有了新的职业身份——老年人能力评估师和督导员。像她们一样，隆福医院200多名医护人员，利用业余时间穿梭在东城区的老街小巷居民楼，定期为2000多名老人进行能力评估。

“从以治病为中心转向以健康为中心，抓手在哪儿？”孙佳深有感触地说，评估就是个好抓手，定期给老人评估打分，既能帮广大老年人提升健康水平，也能助国家医养政策精准发力。

“只是，与全国每年新增上千万老年人相比，眼下评估师队伍还远远不够，评估质量也有待提升。我作为督导员，要做的事还很多。”孙佳说。

康复辅助技术咨询师景文欢——

安全助老，安心养老

本报记者 刘诗瑶

康复辅助技术咨询师，是个啥职业？听说带我体验的咨询师20多岁，能干好这活儿吗？

9月30日上午8点45分，北京市海淀区一个小区门口，我和安馨在家公司的专业技术人员景文欢碰面了。

寒暄过后，拔腿就要上楼，小景轻轻拉住我：“咱们8点55分再上去吧，让老人多休息一会儿。”

一句话，让我认真端详起眼前这个1996年出生的姑娘——个子高挑，笑起来两眼弯弯，说话干脆利落，穿身亮绿色的工作服，就像风中挺拔的小树。

“两位老人都是80岁左右，王叔叔的肺部不太好，阿姨有高血压……”小景边走边介绍，8点58分，按响了门铃。

去年2月，“康复辅助技术咨询师”正式成为新职业，咨询师根据功能障碍者的身体功能与结构、活动参与能力等因素，综合运用助行器具配置、居家环境改造等康复辅助技术产品，提高老人等群体的生活自理能力。今天，小景主要是回访。

“叔叔的理疗坚持做了吗？”“阿姨，快让我瞧瞧您新画的国画！”换鞋套、放包，谈笑间，老人最近的身心状态基本摸清了。

玄关墙边，立着一把定制换鞋凳，小景扶阿姨慢慢坐下：“晃不晃？角度需不需要改？”

此前，小景针对王叔叔和阿姨的身体功能现状、日常起居习惯，做出了康复辅助技术相关评估。量身定制的康复辅助方案中，既有预防跌倒等居家环境改造内容，也有缓慢起身、减少登高、坐着淋浴等养老保健知识，还有帮助老人树立积极养老心态的心理辅导。

“这个扶手高度再调调。”小景蹲下身子，教我一点点调试扶手上的卡尺旋钮，调好后又确认了好几遍。阿姨喜欢躺在沙发上看电视，小景之前就在沙发旁装了个助力扶手。“老人久坐起身，经常眼黑头晕，膝盖承力还大，有了扶手，一拄就能起来了。”小景说。

“扶手你阿姨喜欢，我最需要的在这儿。”王叔叔领我们走到卫生间，指着喷头下方的淋浴椅说。“椅背再帮我调一下，洗澡坐着更舒服。”小景调好椅背，又仔细检查了椅子的安全性能，有没有部件破损、螺丝松动。

两位老人回忆，最初听说康复辅助服务时，心里直犯嘀咕：“有用吗？装上了是不是就代表自己身体不行了？”随着小景的定期回访、耐心讲解，老人越来越认同科学养老、预防康养的理念，康复辅具也成为不可或缺的居家用品。“我们最大的心愿，就是有尊严地、自立自理地老去，不给国家和儿女添麻烦。”

回访结束，两位老人把小景送出门，一个劲叮嘱：“孩子多吃点，不能再瘦了。”

“我之前在养老院做护理。接触康复辅助行业后，一下子找到了感觉。其实干好也简单，无非爱心和专业。”

小景说，这份职业能为老人带去安全感，让更多人知道康复辅助对养老助老的意义。“看到他们生活得安心、舒适、科学，我很快乐。”

网约护士刘建平——

上门护理，温暖到家

本报记者 杨彦帆

“有订单了，咱们中午就可以去体验！”

10月9日上午，蹲守首都医科大学附属北京世纪坛医院的记者，与矫形外科护师刘建平一起，接了个上门护理的新订单。

今年5月，北京世纪坛医院和互联网平台“金牌护士”签约合作，开展医护上门护理服务。患者线上下单，平台和医院审核后，再根据订单匹配护士上门护理。

“73岁，眉骨上方外伤，无缝合。换药后需要护士帮忙指导一下留置胃管后如何喂食。”仔细查看订单内容，刘建平手脚麻利地准备好了护理包，“订单距离不远，趁午休过去一趟。”

中午12点，匆匆吃过午饭，我随刘建平赶到患者家里。

“我就弄一片药的工夫，他就摔了。”汪爷爷的老伴有些自责。汪爷爷患有阿尔茨海默病，前天在家摔倒后，家人带他去医院看了急诊，今天该换药了。“老头子坐轮椅，去趟医院抬上抬下，太不容易，闺女女婿都得请假陪着。”奶奶说，幸亏孩子发现了“金牌护士”的平台，就想着下单试一试。

“您别急，我先看看情况。”刘建平换好隔离衣，弯下腰仔细查看汪爷爷的伤口，“伤口快愈合了，没什么大碍。”接下来，量伤口创面面积、碘伏消毒、换药、覆盖纱布，不到两分钟，完成了换药的流程。

“哎哟，这可太方便了，解决了我们的大难题！”奶奶连声夸赞，接着问起了留置胃管的问题，“很多注意事项都不明白，喂馄饨、面条可以吗？”

“不行！”刘建平赶忙说，“奶奶您看，这管很细，实在想吃馄饨，要用破壁机打成糊状，得一点渣都没有，还不能太稠，不然容易堵管。”

“还有一个问题，渴了怎么办？”“可以用湿棉签给他沾沾水，但别从嘴里喂水。”“那喂饭前怎么回抽？”……一会儿工夫，奶奶问了很多问题，还拿出自己准备的注射器、破壁机给护士看。

“老人在家坐轮椅，注意时间别太长，一个小时左右动一动。还要经常拍拍背，把手弓起来扣着，从下往上这样拍。”刘建平给奶奶演示。

奶奶一边仔细听着，一边点头。“下次换胃管还找你们！”奶奶挺满意。

说话间，刘建平收拾好居家护理产生的垃圾，带回医院处理。走出汪爷爷家门，已经下午1点。“1点半上班，回去正好。”刘建平说。

“中午没歇成，累不累？”我问刘建平。刘建平笑了：“还行。做了网约护士才发现，那么多居家老人都需要上门护理的帮助，我们多做一点，老人们就能方便不少，看到他们的笑容，就有成就感。”

这次上门护理，前后45分钟。刘建平盼着，今后能有更多的医院参与到上门护理中来，按照区域，就近服务，成本也能降下来，让居家养老更安心也更舒心。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年10月15日 19 版）