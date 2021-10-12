赢得年轻人喜爱的旅游商品更有市场

一双会发热的运动鞋，同时具有定位和紧急求助功能；一套采用拉丝工艺镶嵌和田玉和绿松石的宫廷款首饰，内置有秘制防瘟疫药丸和天然香料；小巧可爱的十二星座香囊玩偶，结合了禅文化和非遗传统技艺；造型精巧的四季杯，用稀土铈元素替代了传统工艺的铅元素，不仅使陶瓷釉面色彩更加鲜艳明亮，还具有抗菌功效……在第16届中国义乌文化和旅游产品交易博览会的“2021中国旅游商品大赛(健康主题)”展示现场，一件件构思新奇、制作精良的文化创意日用旅游商品引得众人纷纷驻足围观。

中国旅游协会旅游商品与装备分会副会长兼秘书长陈斌告诉记者，本次大赛参赛作品有3个特点：一是健康旅游商品全面生活化，健康旅游商品已经不是只能看不能用，叫好不叫座了，我们已经进入健康生活旅游商品时代。二是健康生活旅游商品与文化创意结合，既有健康生活的功能，又有文化内涵，还有新鲜创意的旅游商品，更能赢得大众旅游者的喜爱。三是健康生活旅游商品的外延扩大，从基本功能看，杀菌的、保健的、运动的、防护的……各种有健康功能又吸引旅游者眼球的旅游商品大量出现。

陈斌告诉记者，开发旅游商品的目的是为了销售，所以在设计之时就要考虑是否能够卖出去，既要考虑商品的功能性，又要兼顾造型的新颖独特。在开发旅游商品时，还应注重旅游商品的二次消费潜力。“一次消费是卖给旅游者，二次消费是卖给大众，只有能够二次消费的旅游商品才能赢得大众旅游者的喜爱，才是好的旅游商品。而在考虑大众喜好时，首先要考虑的是年轻人的喜好。”

记者看到，展馆内展出的不仅是此次大赛参赛作品，还有在前不久刚刚结束的中国特色旅游商品大赛获得金奖的文创类旅游商品：中国茶叶博物馆与茶息(杭州)文化创意有限公司联名开发的口罩，带有茶叶香气，人们可以按心情选择让碧螺春、白茶或是大红袍的清香伴随自己出门；一束惟妙惟肖的插花，摘下一朵放入水中就会变成清香的沐浴露，生产该沐浴露的珂莉科技董事长冯鲜花告诉记者，他们可以将所有液态的洗涤产品变成固态的，可以做成任意形状，既美观又方便携带，一个名片大小同样大小的盒子里，装着一片片花瓣形状的“纸片”，其实是具有洗手、除菌、护肤三种功效的固态洗手液……这些获奖的文创类旅游商品备受年轻人的青睐，让很多参观者在赞叹之余，纷纷表示想要购买。

“年轻人是没钱的‘富人’，老年人是有钱的‘穷人’。”陈斌说，“从消费角度来讲，年轻人比老年人更加敢于消费，能够赢得年轻人喜爱的旅游商品，才会更有市场。”

“本次大赛证实了健康、生活、创意、特色是健康生活文化创意日用旅游商品的关键词，也是旅游商品市场需求的关键词。”陈斌说，“只有结合科技力量，利用特色物产资源、大胆创意符合健康生活需求的旅游商品，才能使人民生活的更健康、更美好。”