近年来，随着国家医疗保障体系的健全完善，医保的覆盖面和基金规模不断扩大，风险点也随之增加，诈骗医疗保障基金违法犯罪高发多发。来自国家医保局的数据显示，2018年至2020年，国家医保局等相关部门共追回医保基金348.75亿元。究竟是谁在动老百姓的“救命钱”？

早在2014年4月21日，十二届全国人大常委会第八次会议，对现行刑法和刑事诉讼法7个法律适用问题作出解释。其中规定：“以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保险待遇的，属于刑法第266条规定的诈骗公司财物的行为。”可见，一些医疗骗保行为，是在骗取国家公共资源，骗保者及骗保医疗机构法人，理应受到刑事追责。

在此，笔者呼吁推动诈骗医保入刑，这才是治本之策。将骗保入刑，从立法层面进行明确和规范，并制订具体操作细则。同时，防范和打击骗保行为，需要制度协同。社保部门应与公安、民政、卫健、社区等部门建立信息共享机制，密切协作，齐抓共管。特别是预防和打击骗保行为，需从细节上把关，盯牢医保金等公共资源。比如，探索建立“黑名单”制度，将骗保行为纳入国家征信体系；推行举报骗保行为的奖励制度，形成社会监督、群防群治的合力。