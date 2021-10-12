国民视觉健康系列活动——北大人民医院“护眼”公益活动进社区进校园

我国儿童青少年近视问题一直备受社会广泛关注。近年来，儿童青少年近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康。10月11日，“国民视觉健康系列活动——北大人民医院‘护眼’公益活动”在北京市朝阳区呼家楼街道党群服务中心举办。

在第三届国民视觉健康高峰论坛上，国家卫生健康委员会疾控局的工作人员指出，2020年各地6岁儿童近视率达14.3%，最高可达19.1%。当前，青少年近视率居高不下，且日趋低龄化，幼儿阶段的预防工作尤为关键。本次“护眼”公益活动作为“国民视觉健康系列活动”进社区进校园的延续，由义诊检查、科普讲座、互动交流组成，重点邀请广大幼儿及家长参与防控近视的科普宣讲，实现与幼儿园教职人员、家长的深度互动。

北京大学人民医院的眼科、眼视光中心专业医护人员在活动现场为幼儿进行义诊

北京大学人民医院眼科、眼视光中心主治医师朱雪梅在活动现场为幼儿进行义诊

活动现场，北京大学人民医院眼科、眼视光中心的主治医师朱雪梅及其他专业医护人员为朝莘幼儿园的孩子和社区居民进行义诊。检查项目包括视力、电脑验光、裂隙灯以及眼底照相。本次义诊和检查面向全年龄段群体，旨在帮助社区居民了解自身眼健康状况，同时为社区居民普及眼健康和近视防控知识，营造爱眼护眼的社会氛围，切实提升居民健康素养水平。

朱雪梅是中组部2020年第六批组团式援藏医疗队一员，致力于儿童近视防控工作，始终心系国民视觉健康。活动中，她为每一位居民完成眼部常规检查以及结果分析，并耐心回答居民们关于眼健康的问题。

北京大学医学部眼视光学院教授、北京大学人民医院眼视光中心副主任李岩

科普宣讲活动现场，北京大学医学部眼视光学院教授、北京大学人民医院眼视光中心副主任李岩针对远视储备量的概念和意义、近视的病因、防控现状作防控近视科普知识讲座，通过现场直播于线上同步进行，线上线下共计300多位幼儿家长参与了本次科普宣讲。

《有阳光 有未来——儿童青少年防控近视科普常识》绘本

为进一步唤起社会公众尤其是广大幼儿家长对于儿童青少年近视问题的重视，北大人民医院眼视光中心在活动现场还向朝莘幼儿园呼家楼园捐赠了300册《有阳光 有未来——儿童青少年防控近视科普常识》绘本，希望通过图文并茂、通俗易懂的形式就近视防控常识进行科普。

朝莘幼儿园呼家楼园园长胡金玉表示：“专业的科普护眼知识更需要我们家长的督促监督、以身作则，才能真正的将保护孩子的眼睛落到实处，幼儿园也会跟各位家长一起努力，实现家园互动，共同为孩子筑起一道近视防控的保护墙。”