第85届中国国际医疗器械（秋季）博览会将在深圳举办

10月13日，第85届中国国际医疗器械（秋季）博览会（以下简称“CMEF”）将在深圳国际会展中心（宝安区）举办，此次博览会以“创新科技，智领未来”为主题，将聚焦数字医疗、高端设备、智能制造、慢病管理、养老康复等多个细分领域，以创新的智能化医疗产品与服务为基础，结合消费市场升级与健康观念转变，发掘更细分、更有潜力的新蓝海市场，助力健康中国的实施。

据CMEF相关负责人介绍，本届博览会将全面呈现为人民提供全方位全生命周期健康服务的“诊断治疗、社会保障、慢病管理、康复护理”四个方面，重点展示具有先进技术和优质服务的领先产品，并结合消费升级与政策导向预示未来几年可能的趋势热点。

CMEF 2021年春季会开幕式。受访者供图

该负责人表示，随着5G、人工智能、物联网、数字孪生人、互联网医疗等智慧科技的发展与普及，和对于三甲医院的大力建设，我国的临床诊断与治疗在很大程度上也进入了“智能时代”。包括癌症早筛、智能诊断、母婴健康等疾病诊断，以及骨科治疗产品、协作机器人、手术机器人等治疗工具，在本届CMEF开展前就获得了很高的关注度。本届CMEF将带来电气康达车载CT、新产业生物的全面肿瘤标志物及检测指标、康华生物肺癌筛查五项、快速检测试纸等许多癌症早筛科技，助力癌症的早期快速诊断。同时，还将呈现基于妇产科领域量身打造的开立彩色多普勒超声诊断系统、中旗生物超声多普勒胎儿监护仪、生物刺激反馈仪、脉冲磁场刺激仪等创新母婴健康产品。

在公共安防层面，CMEF作为医疗全产业链综合服务平台，积极顺应时代和市场的召唤，聚焦安全应急及装备万亿蓝海市场，助力推动“平安中国”建设，创立中国应急、安防及救援技术装备博览会。展品范围从日常监测预警设备、疫苗研制相关产品及安防劳保产品，到院外急救、灾难救援设备、工具、服务及软件；从自动体外除颤设备(AED)、心肺复苏设备(CPR)等应急救援设备，到清洁消毒、止血包扎、个人防护等医学应急救援物资；从应急救援保障车、负压救护车、移动CT车到移动方舱、隔离舱、核酸快检等公共卫生安全防疫、防护最新产品。

随着信息技术的发展与健康意识的提升，人们也越来越关注自身身体状况。在10年至20年前，有愿望经常了解自己身体状况的人群大多在50岁以上，如今在20岁至30岁人群的自我检测与体检普及率已大大提高，使其在保健、疗养、运动等方面的投入增多。在本届CMEF上，关注度较高的家用医疗设备包括谊安医疗AS100系列睡眠呼吸机、杭州微策生物NB-loT 5G智能血糖仪、动脉硬化指数测量仪、糖尿病治疗仪，以及创新的家用呼吸机、制氧机、雾化器等。让大众在家中就可以简单便捷快速的获取身体各项指数，或进行方便、高性价比的机械通气、氧疗、雾化、胰岛素注射等治疗。