广东省人民医院与七位院士签约 成立联合实验室助力科研临床转化

近日，“2021年粤港澳大湾区生物医学高峰论坛暨首届医学科技周”在广州开幕。会上进行了院士联合实验室和项目签约仪式，广东省人民医院与7位院士共同签约，汇聚多方优质资源，助力大湾区医学科研成果临床转化。

广东省卫健委主任朱宏在会上表示，此次论坛的召开，通过搭建多视角、多学科的机制，为各地专家、学者和健康管理从业者搭建了一个高品质的学术交流平台，论坛以学科引领、创新驱动和跨越式发展为主题，邀请国内生物医学界专家、国内杰出科学家和科研工作者，共同对世界前沿研究新方法、新成果进行学术交流与推广，这将有力推动大湾区卫生健康水平的整体提升，并希望发挥大湾区优势，将论坛打造成生物医学创新发展的高品质品牌。

广东省人民医院院长余学清表示，广东省医学科学院院士联合实验室是落实广东省委省政府对广东省医学科学院的功能定位的体现，将发挥创新引领作用，汇集优秀的资源，开展医学研究和产品应用。广东省人民医院将在“十四五”期间大力推进广东省医学科学院的平台建设，建立大团队、大平台，支持大项目，用3至5年的时间，完成一批世界领先的科研成果和亮点。此外，希望借此次会议的契机，进一步加强粤港澳大湾区的合作发展，为健康广东、健康中国助力。

中国工程院院士樊代明院士强调，医学发展到现在，呼唤整合型医学来解决更多难题。广东省医学科学院能够充分利用粤港澳大湾区优势医疗和得天独厚的资源环境，整合聚集全国乃至世界高级人才，是在大湾区甚至全国先行一步。他认为这种模式是明智之举，远见之明，是未来医学发展的方向。

中国工程院院士、清华大学教授董家鸿表示，此次成立的院士联合实验室，聚焦肝胆疾病的智慧医疗技术创新和应用实践，利用大数据、云计算、人工智能等智慧科技嫁接到健康医疗服务体系，解决肝胆疾病治疗难题，提升广东乃至全国肝脏疾病的外科治疗水平。

中国工程院院士马丁介绍，他将聚焦卵巢癌单病种质量控制，通过卵巢大数据平台的临床数据，推动卵巢癌临床治疗质量控制，为分级诊疗提供决策依据，提升卵巢癌的5年生存率。